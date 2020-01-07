İstanbul'da pistten çıkan uçağa Yomra Belediyesinden esprili gönderme - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da pistten çıkan uçağa Yomra Belediyesinden esprili gönderme - Son Dakika

İstanbul'da pistten çıkan uçağa Yomra Belediyesinden esprili gönderme

6 saat önce

Trabzon'da 13 Ocak 2018 tarihinde pistten çıkarak taşındığı Yomra'da terk edilen Pegasus Havayollarına ait uçağın ardından bugün de İstanbul'da pistten çıkan uçağa Trabzon'dan esprili gönderme yapıldı.

İstanbul'da pistten çıkan uçağa Yomra Belediyesinden esprili gönderme, System.String[]

Trabzon'da 13 Ocak 2018 tarihinde pistten çıkarak taşındığı Yomra'da terk edilen Pegasus Havayollarına ait uçağın ardından bugün de İstanbul'da pistten çıkan uçağa Trabzon'dan esprili gönderme yapıldı. Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pisten çıkan uçağa, otoparkımızda yer olmaması sebebi ile Yomra Belediyesi olarak talip olmadığımızı peşinen belirtmek isterim" dedi.


Pegasus Havayolarının Ankara-Trabzon seferini yaparken 13 Ocak 2018 akşamı Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkan uçak, kazanın ardından da tırlarla taşındığı Trabzon'un Yomra ilçesinde terk edildi. Bugün ise Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pisten çıkan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağına Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık esprili gönderme yaptı. Sosyal medya hesabından Yomra'da terk edilen uçağın fotoğrafı paylaşan Bıyık, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pisten çıkan uçağa, otoparkımızda yer olmaması sebebi ile Yomra Belediyesi olarak talip olmadığımızı peşinen belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.


Bıyık, Trabzon'un Yomra ilçesinde terk edilen uçak ile ilgili, uçağın başlarına bela olduğunu belirterek birçok proje üzerinde çalıştıklarını ancak akıbeti konusunda kesin karar vermediklerini söylemişti. - TRABZON

İstanbul, Pegasus, Trabzon, Yomra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:49 Kaynak: İHA
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