İstanbul'da Ramazan Yardımları Öncelikli Gruplara Yapılacak

İstanbul Valiliği, ramazan ayında kentte gerçekleştirilecek yardım faaliyetlerinde ve programlarda dar gelirlilere, yetimlere, depremzedelere, şehit aileleri ile gazilere, kadınlara ve gençlere öncelik verilmesi konusunda kaymakamlıklara talimatta bulundu.

Vali Davut Gül'ün imzasıyla 39 ilçe kaymakamlığına ramazan ayına ilişkin yazı gönderildi.

Yazıda, İslam aleminde müstesna olarak görülen, oluşturduğu iklimle tüm dünyayı kuşatan, öksüz ve yetimlerin, muhtaç ve kimsesizlerin kollanıp gözetildiği, yardımlaşma ve dayanışmanın zirveye ulaştığı, milli ve manevi duyguların yoğun şekilde tezahür ettiği ramazanın 18 Şubat Çarşamba günü kılınacak ilk teravih namazıyla başlayacağı aktarıldı.

Ramazanın manevi iklimine uygun gerçekleştirilecek faaliyetlerle ve programlarla ilgili yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Ramazan ayı programlarında protokol odaklı toplu iftar yemekleri gibi faaliyetlerden ziyade özellikle dezavantajlı gruplar olarak tanımlanabilecek toplumun farklı kesimleriyle (dar gelirli, öksüz/yetim, depremzede ve benzeri) bir araya gelinmesi, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının desteklerinin yanı sıra kamu ve özel sektör imkanlarının da seferber edilerek dar gelirli vatandaşlarımıza yapılan ayni ve nakdi yardımların en üst seviyeye taşınması, iftar programlarında önceliğin şehit ailelerimiz ve gazilerimiz ile gazi ailelerimize verilmesi, iftar yemekleri başta olmak üzere ramazan ayı faaliyetlerinde, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yardım yapılan dar gelirli ailelere ihtimam gösterilmesi, ­Dünya Yetimler Günü olarak belirlenen ramazan ayının 15. gününde yetim çocuklarımız ve gençlerimizle bir araya gelinmesi, yapılacak ayni/nakdi yardımlarda ve iftar dahil ramazan ayı programlarında roman vatandaşlarımıza özel önem verilerek onlarla mutlaka bir araya gelinmesi, ramazan ayı içerisinde gerçekleştirilecek tüm faaliyet ve programlarda kadınlara ve gençlere öncelik verilmesi, yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde başta kaymakamlarımız ve ilgili kurum ve kuruluşlarımızca gerekli hazırlıkların yapılması, faaliyet ve programların en üst düzey katılımla gerçekleştirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim."