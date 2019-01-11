Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Sağanak Yağmur ve Şiddetli Rüzgar

İstanbul'da Sağanak Yağmur ve Şiddetli Rüzgar

9 dakika önce

İSTANBUL'da sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oluyor.

İstanbul'da Sağanak Yağmur ve Şiddetli Rüzgar, System.String[]
İSTANBUL'da sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oluyor. Sabah saatlerinde etkisini arttıran yağmur ve şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Taksim Meydanı'nda bazıları yağmurdan şemsiyeleriyle korunurken bazıları ise dükkan tentelerine sığınarak yağmurun dinmesini bekledi. Şiddetli rüzgar şemsiyeleriyle yürüyenlere de zor anlar yaşattı. Vatandaşların bazıları şiddetli esen rüzgar nedeniyle şemsiyelerini başının üzerinde tutmakta zorlandı. Şiddetli rüzgar deniz ulaşımını da etkiledi. İDO ve Şehir hatlarında bazı seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen seferler oldu. Fındıklı sahilinde ise rüzgar nedeniyle kıyıya büyük dalgalar vurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:00 Kaynak: DHA

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