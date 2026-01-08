İstanbul'da Şiddetli Yağmur ve Fırtına - Son Dakika
İstanbul'da Şiddetli Yağmur ve Fırtına

08.01.2026 13:54
Eminönü'nde etkili olan şiddetli yağmur yolları göle döndürdü, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle Eminönü'nü su bastı. Göle dönen yolda sürücüler ilerlemekte zorlanırken, yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Megakent İstanbul'da bir yandan fırtına diğer yandan şiddetli yağmur etkili oluyor. Bu sırada dışarıda olan vatandaşlar ise zor anlar yaşıyor. Şiddetli yağmur nedeniyle yollar göle dönerken, Eminönü'nü ise su bastı. Sürücülerin ise güçlükle ilerlediği görüldü. Göle dönen yolda bir rögar kapağının ise suyun şiddetiyle yerinden çıktığı görüldü. Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşlar ise ıslanmamak için büyük çaba sarf etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
