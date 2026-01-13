İstanbul'da Taze Sıkım Meyve Suyuna Talep Artıyor

Kış aylarının gelmesiyle birlikte İstanbul'da taze sıkım meyve suyu satışlarında artış yaşanırken büfeciler, portakal ve nar suyuna talebin yükseldiğini ve satışların yaz aylarına göre yüzde 50 arttığını belirtiyor.

AA muhabirine açıklamada bulunan İstanbul Büfeciler Odası Başkanı Mustafa Şimşek, kış aylarında vatandaşların ve turistlerin, taze sıkım meyve sularına ilgilerinin belirgin şekilde arttığını söyledi.

Şimşek, "Özellikle greyfurt, portakal, mandalina gibi bütün meyvelerin taze sıkım sularının satışları yükseliyor. Neden yükseliyor? Vitaminle alakalı olduğu için uzmanlar tarafından 'Gribe karşı koruyucu.' deniyor." dedi.

Taze sıkım meyve sularının anında hazırlanarak tüketiciye sunulduğunu vurgulayan Şimşek, "Bizler portakal, nar, mandalina sularını önceden sıkıp onu bir kavanoza koyup ardından istendiğinde bunu bardağa döküp vermiyoruz. Meyveler siparişle birlikte anında sıkılıyor, taze şekilde tüketiciye veriliyor. Bundan dolayı da dükkanlarda, büfelerde taze sıkım meyve sularının satışları artıyor ve bunun satışı vatandaşa açık bir şekilde, hijyenik, görünür bir şekilde oluyor. Bu şekil meyve sularının olması ülkemize gelen yabancıların da çok dikkatini çekiyor." diye konuştu.

Şimşek, turistlerin son dönemde kahve yerine taze sıkım meyve suyu tercih etmeye başladığını aktararak yabancıların, en çok taze sıkılmış portakal suyuna ilgi gösterdiğini ifade etti.

Yaz sıcaklarında soğuk meyve suyunun her zaman olmadığını hatırlatan Şimşek, "Kış aylarındaki satışlarda daha çok artışın olduğunu görüyoruz. Yüzde 50 oranında satışların yaz aylarına göre arttığını gözlemliyoruz. Bu sektör geliştikçe ülkemizin turizminin gelişmesine de katkı sağlar." değerlendirmesini yaptı.

"Özellikle taze sıkım portakal suyu ve nar suyu çok satılıyor"

İstiklal Caddesi'nde büfe işleten Nazım Turgut da kış aylarıyla birlikte satışlarda ciddi artış yaşandığını belirterek "Narenciye ürünleri sularının satışlarında da ciddi bir yoğunluk var. Özellikle taze sıkım portakal suyu, greyfurt suyu ve nar suyu çok satılıyor." dedi.

Yaz aylarına kıyasla satışlarda yaklaşık yüzde 50 artış olduğunu belirten Turgut, havaların soğumasıyla birlikte bağışıklık güçlendirici olarak görülen ürünlere talebin arttığını kaydetti.

Turgut, mevsiminden dolayı bu ürünlere yoğun ilginin olduğuna dikkati çekti.

Nazım Turgut, şunları söyledi:

"1 kilogram portakaldan yaklaşık 200 gramlık bir bardak meyve suyu elde ediliyor. Kış aylarında gribal hastalıkların artmasıyla vatandaşlar bu ürünlere daha duyarlı yaklaşıyor. Turistler de taze sıkım meyve sularına yoğun ilgi gösteriyor ama şu anda narın mevsimi olduğu için portakalla biriikte çok hızlı satılıyor. Biz de rafımızda ağırlıklı olarak bunları bulunduruyoruz. Diğer meyve suları da satılıyor ama aşırı derece portakal ve nar sularına bir ilgi var."