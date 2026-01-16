İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgütlü şekilde "tefecilik" suçunu işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik sabah erken saatlerde İstanbul merkezli 5 ilde eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 9 kişinin yakalandığı belirtildi. Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olaya ilişkin tahkikat işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL
İstanbul'da Tefecilik Operasyonu: 9 Gözaltı
