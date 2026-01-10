İstanbul'da Ünlülere yönelik Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında dün gece saatlerinde gece kulüpleri ve bazı otellere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında dün gece saatlerinde İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma Narkotik Suçlarlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen gece kulüpleri ve bazı otellere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, hassas terazi ve mermi ele geçirildi. - İSTANBUL