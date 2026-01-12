İstanbul Avcılar'da düzenlenen operasyonda,uyuşturucu imalatı yapılan adreste 3 milyon 350 bin adet etken maddeli sentetik ilaç ve çok sayıda yasadışı malzeme ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti ihbarı üzerine Avcılar'da bir adrese baskın düzenledi. Yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Adreste yapılan aramalarda, uyuşturucu yapımında kullanılan 250 kilogram katkı maddesi, 3 milyon 350 bin adet etken maddeli sentetik ecza hapı, 700 bin adet doluma hazır boş kapsül, 7 adet uyuşturucu hap üretiminde kullanılan makine, 3 adet hap ambalajında kullanılan şerit ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.
Son Dakika › 3-sayfa › Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: 3 milyon 350 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?