İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

İstanbul\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
07.01.2026 10:40
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 517 kg uyuşturucu katkı maddesi ve 1.25 milyon hap ele geçirildi.

İstanbul'da düzenlenen operasyona uyuşturucu yapımında kullanılan 517 kilo 800 gram toz katkı maddesi ve 1 milyon 250 bin hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuna yönelik yeni bir çalışma yürütüldü. Ekiplerce savcılık koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen Zeytinburnu ve Güngören ilçelerinde 2 ikamete ve 2 araca yönelik dün operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 2 şüpheli yakalanırken, söz konusu ev ve araçlarda yapılan aramalarda ise uyuşturucu yapımında kullanılan 517 kilo 800 gram toz katkı maddesi, 1 milyon 250 bin sentetik hap ve 1 milyon 800 bin doluma hazır boş kapsül/ilaç kutusu ele geçirildi, uyuşturucu hap üretimi yapan 5 makineye de el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğüne götürüldü. Burada ifadeleri alınan zanlıların, adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlar, Yerel Haberler, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Son Dakika

