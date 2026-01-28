İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 39 Gözaltı, 37 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 39 Gözaltı, 37 Tutuklama

İstanbul\'da Uyuşturucu Operasyonu: 39 Gözaltı, 37 Tutuklama
28.01.2026 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son 27 günde İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 39 kişi yakalandı, 37'si tutuklandı.

İstanbul'da son 27 günde 14 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 39 kişiden 37'si tutuklandı, ele geçen suç unsurları emniyette sergilendi.

Alınan bilgilere göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, ulusal ve uluslararası düzeyde uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve suç ağlarına yönelik çalışma yürütülmüş, 1 Ocak ile 27 Ocak tarihleri arasındaki 27 günlük sürede bir dizi operasyon düzenlenmişti. Baskınlarda uyuşturucu kaçakçısı 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Pendik, Arnavutköy, Bahçelievler, Zeytinburnu, Güngören, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Başakşehir, Fatih, Avcılar, Kartal, Esenyurt, Sancaktepe ve Bağcılar ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 39 şüpheli şahıs yakalanmıştı. Aynı operasyonlarda 8 milyon 486 bin sentetik ecza, 142 kilo 826 gram eroin, 34 kilo 308 gram metamfetamin, 27 kilo 347 gram kokain maddesi, 97 kilo 737 gram skunk, 190 bin extacy hap, 208 bin captagon, 1 ton 168 kilo 100 gram katkı maddesi olmak üzere toplam 308 kilo 788 gram uyuşturucu ile 1 ton 168 kilo 100 gram katkı maddesi ele geçirilmişti.

Yürütülen operasyonlar kapsamında yakalanan ve adli makamlara sevk edilen 39 şüpheliden 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildiği bildirildi. Geri kalan 37 kişinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Öte yandan ele geçen uyuşturucu maddeler ve haplar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Caddesi Yerleşkesinde sergilendi. Sergiyi İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da yerinde izledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 39 Gözaltı, 37 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı

13:58
Bütün dünya onu konuşuyor Farioli Porto’da harikalar yaratıyor
Bütün dünya onu konuşuyor! Farioli Porto'da harikalar yaratıyor
13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
12:50
Cenazede görülmemiş rahatlık Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
12:50
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
12:18
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
11:09
Sinem’i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
Sinem'i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 14:16:46. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 39 Gözaltı, 37 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.