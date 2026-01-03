İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

03.01.2026 14:48
İstanbul'da yapılan operasyonda tırda 19 kg kokain ve silahlar ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı. İstanbul Arnavutköy ve Yalova'da eş zamanlı yapılan operasyonda tırda zulalanmış çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen İstanbul Arnavutköy ve Yalova'da 1 iş yeri, 1 ikamet ve 2 araca yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda tırın dingil bölümüne zulalanan uyuşturucu maddelerin, belirlenen noktada 3 şüpheli tarafından karşılanarak zuladan çıkarılmaya çalışıldığı esnada suçüstü yapıldı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde ve araçta yapılan aramalarda 19 kilo 400 gram kokain, 2 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet havalı tabanca, 13 adet fişek ve 52 bin 235 lira nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Son Dakika

