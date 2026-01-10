İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı, 7 farklı işletmede yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 6 işletmede, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ise 1 işletmede arama ve el koyma faaliyetlerinin icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen likit, artık madde, kokain, esrar, hap, hassas terazi ve mermi ele geçirildiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarını işlediği değerlendirilen 7 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.