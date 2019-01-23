İstanbul'da Yağmur Etkili Oluyor
1 saat önce
İSTANBUL'da öğle saatlerinde yağmur etkili oluyor.
İSTANBUL'da öğle saatlerinde yağmur etkili oluyor. Okmeydanı
'nda yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, Perpa
metrobüs durağına sığınarak yağmurun dinmesini bekledi. Yağmur nedeniyle E-5 Karayolu Okmeydanı mevkiinde trafik yoğunluğu oluştu.
Görüntü Dökümü:
------------------------
-Şemsiyeyle yürüyen vatandaşlar
-Metrobüsten inen yolcular
-Oluşan trafik
-Genel ve detaylar - İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:17 Kaynak: DHA
Şeyma Subaşı, Sevgilisi DJ Guido Senia'nın Atkısıyla İstanbul'a Döndü
Alemi Yerleştirilen Taksim Camii'nde İşçiler Hatıra Fotoğrafı Çektirdi
Binali Yıldırım'dan Şart Koşup Oy Vereceğim Diyen Vatandaşa: Bu İşler, Oyla Hesap Kitap İşi Değil
İmamoğlu'na Erdoğan'ın Fotoğrafının Bulunduğu Broşürü Gösterdi