Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Yağmur Etkili Oluyor

İstanbul'da Yağmur Etkili Oluyor

1 saat önce

İSTANBUL'da öğle saatlerinde yağmur etkili oluyor.

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İSTANBUL'da öğle saatlerinde yağmur etkili oluyor. Okmeydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar,   Perpa metrobüs durağına sığınarak yağmurun dinmesini bekledi. Yağmur nedeniyle E-5 Karayolu Okmeydanı mevkiinde trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Şemsiyeyle yürüyen vatandaşlar

-Metrobüsten inen yolcular

-Oluşan trafik

-Genel ve detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:17 Kaynak: DHA

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