İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu
İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

21.01.2026 23:50
Yasa dışı bahis soruşturmasında 3 kişi gözaltına alındı, 2'si tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, suçtan elde edilen parayı akladıkları tespit edilen ve yönetiminde bulundukları şirketlerin banka hesapları üzerinden yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirdikleri belirlenen Burak Soylu, Cihan Şanlı ve Yavuz Başsav gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Soylu ve Şanlı tutuklanırken Yavuz Başsav ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, MASAK tarafından düzenlenen rapora göre yasa dışı bahis oyunları üzerinden haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüpheliler Burak Soylu, Cihan Şanlı ve Yavuz Başsav'ın, yönetim kurulunda bulundukları şirketlerin banka hesaplarını kullanarak kaynağı belirsiz yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirdikleri, işlemleri belirli bir organizasyon ve hiyerarşik yapı içerisinde yürüterek paranın iz sürümünü zorlaştırdıkları, üçüncü kişilerin hesaplarından nakit çekmek suretiyle sisteme dahil ettikleri ve suçtan kaynaklanan malvarlıklarını akladıkları belirlendi. Şüphelilere yönelik 18 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyon kapsamında Burak Soylu, Cihan Şanlı ve Yavuz Başsav gözaltına alındı. Operasyonda 1 milyon 600 bin Türk lirası ve 13 bin Amerikan doları ele geçirildi. Öte yandan şüphelilerin banka hesaplarında bulunan 3 milyar liraya el konuldu.

BURAK SOYLU VE CİHAN ŞANLI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Burak Soylu ve Cihan Şanlı çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken Yavuz Başsav ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

