İstanbul'da kuvvetli rüzgarın etkisiyle sahil kesimlerinde yüksek dalgalar oluştu.
İstanbul'da lodos sabah saat 06.00 sıralarında etkisini gösterirken sahil kesimlerinde yüksek dalgalar oluştu. Şiddetli rüzgar sebebiyle kıyıya vuran yüksek dalgalar Beşiktaş sahilinde görüntülendi. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › İstanbul'da Yüksek Dalgalar Oluştu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?