Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki Köprülerden Geçecek Araçlara Videolu Rota

İstanbul'daki Köprülerden Geçecek Araçlara Videolu Rota

3 dakika önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçecek araçlara ilişkin bilgileri içeren video hazırlandı.

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçecek araçlara ilişkin bilgileri içeren video hazırlandı.

Bakanlık tarafından hazırlanan yaklaşık 1,5 dakikalık videoda, bu yıl İstanbul'daki köprü geçişlerine ilişkin düzenleme yapıldığı anımsatıldı.

Buna göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden binek tipi birinci sınıf araçlarla tüm servis ve toplu taşıma araçları geçebilecek. Söz konusu köprüden, aks aralığı 3 metre 20 santimin altındaki kamyonet, panelvan ve van türü araçlar geçemeyecek.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden de aks aralığı 3 metre 20 santimin altında olan kamyonet, panelvan ve van tipi araçlar dahil, birinci sınıf araçlarla geçiş yapılabilecek. Aynı zamanda ikinci sınıf araç olup, ruhsatında kamyonet, otomobil ve karavan yazan araçlarla servis ve toplu taşıma araçları bu köprüyü kullanabilecek.

İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıf araç olup ruhsatında kamyon, otobüs, tır ve çekici yazan araçlar ise Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanarak, yollarına devam edebilecek. Aynı zamanda, servis ve toplu taşıma araçları da bu köprüyü kullanabilecek.

Video, Bakanlığın sosyal medya hesaplarında yayınlanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:11 Kaynak: AA

Ekonomi
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