İstanbul Devlet Tiyatrosunda sezon "Seneye Bugün" oyunuyla açıldı - Son Dakika

İstanbul Devlet Tiyatrosu, Bernard Slade'in yazdığı, Celal Kadri Kınoğlu'nun yönettiği "Seneye Bugün" oyunuyla sezonu açtı.

Celal Kadri Kınoğlu ve Gerçek Alnıaçık'ın rol aldığı oyunun prömiyeri Mecidiyeköy Büyük Sahne'de yapıldı.

Gösterim öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü (İDT) Kubilay Karslıoğlu, salgın sonrası verilen aranın ardından salonların sanatseverlere açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Biz sezonu kapatmamıştık aslında. Yaz sezonu, yaz ayları boyunca pek çok yere turneler yaptık. Açık hava oyunları oynadık. Çocuk oyunlarımız büyük Anadolu turneleri yaptı oldukça uzun süre. Neredeyse 2,5-3 aya yakın turneler yapıldı. Ankara, İstanbul ve İzmir'de açık havada oyunlar oynandı. Kapanan tiyatroları yaz sezonunda aslında hep açık tuttuk. Ama şimdiki durum çok daha farklı ve bize çok heyecan veriyor çünkü salonlardayız artık, salonlarımızı açtık." dedi.

"İnşallah bol seyircili, bol alkışlı bir sezon olur"

Karslıoğlu, 1 Ekim'in Devlet Tiyatroları için çok önemli bir gün olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Sahnelerimizi, salonlarımızı, perdelerimizi açıyoruz. 1 Ekim açılıştır, önemlidir bizde. Yaklaşık 70 yıldır Devlet Tiyatroları sahnelerini 1 Ekim'de açıyor. Bir tek geçen sene pandemiden dolayı eylül ayına aldık. Kapanma nedeniyle biraz öne çekmiştik. Şimdi tekrar resmi olarak açıyoruz. Tüm Devlet Tiyatroları ailesine kolay gelsin. İnşallah bol seyircili, bol alkışlı bir sezon olur. Bütün sezon da sağlıkla, sıhhatle devam eder."

Sezonu, Celal Kadri Kınoğlu'nun yönetip oynadığı "Seneye Bugün" adlı oyunla açtıklarına işaret eden Karslıoğlu, "Dekorunu da gördüğünüz gibi, çok güzel, şirin, hoş bir oyun. Benim de çok sevdiğim bir oyun. Celal Bey ile de oldukça uzun süredir üzerinde düşünüyorduk zaten. Pandemi kapanmalarına yakın bir dönemde, prömiyerine 10 gün kala durdu oyun. Salonlarımızı kapattık, aradan yaklaşık bir buçuk yıl geçtikten sonra şimdi yeniden bu oyunumuz oynayacak. İyi bir prova süreci geçirildi." değerlendirmesinde bulundu.

Kubilay Karslıoğlu, İDT'nin sahnelediği diğer oyunlara da değinerek, "Garibaldi Sahnesi'nde Metin Belgin'in oynadığı Kontrbas oyununun 29. yılı. Metin Belgin 29 yıldır bu oyunu İstanbul'da oynuyor. 'Bir Picasso' var, Mecidiyeköy Stüdyo Sahnemizde. Üsküdar Tekel Sahnemizde İskender Pala'nın yazdığı 'Gazale' (Uzun Gece) oyunumuz var. 12'sinde de o prömiyer yapacak." diye konuştu.

Önceki sezon yarım kalan oyunların özellikle bu sezon oynanacağına dikkati çeken Karslıoğlu, şu bilgileri verdi:

"Burada 'Dört Mevsim' oyunu, dört gün kadar oynadı. Onlar da prömiyer yapıyor sayılır. Yarım kalmış 6-7 oyunumuz var. Onları tekrar provaya aldık. Şu an İstanbul Devlet Tiyatrosunun hemen hemen bütün stüdyoları dolu ve prova yapılıyor. Yaklaşık 43 oyunumuz var bu sene, seyircilere ulaştıracağımız, tabii ki eski oyunlarımızla birlikte. Bunları 50'ye tamamlayacağız gibi görünüyor. Belediyelerin bize açtığı sahneler var, oralara da gideceğiz. Kendi sahnelerimiz var."

"Yeni AKM'de yaklaşık 820 kişilik bir salonumuz var"

Karslıoğlu, Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) de bu ay içinde açılacağını aktararak, "Gerçekten çok heyecanlıyız. Açılış tarihi 29 Ekim düşünülüyor. Ona çok özel bir şeyler hazırlanıyor, bizlerin de içinde bulunduğu. Opera, balenin, Güzel Sanatlar Müdürlüğünün içinde olduğu çok özel bir süreç başlayacak. Bir büyük festival gibi düşünebiliriz bunu. Çok görkemli ve günler boyunca süren bir açılış olacak. O yüzden çok heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

İDT'nin merkezinin AKM'ye taşındığını dile getiren Kubilay Karslıoğlu, "Atölyelerimizi, idari binalarımızı taşıdık. Evimize geri döndük. Çünkü eski AKM de öyleydi. Depolarımız, bütün atölyelerimiz oradaydı. Orada prova salonlarımız vardı. Şimdi ayrıca bizim bir binamız var. Orada tek binaydı. Yeni AKM'de yaklaşık 820 kişilik bir salonumuz var. Son derece iyi ses ve ışık olanaklarına sahip. Çok heyecanlıyız. Ekim ayı bizim için müthiş, heyecanlı bir koşuşturmayla geçecek." dedi.