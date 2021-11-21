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İstanbul, dünyada 'burun estetiğinin' başkenti oldu? - Son Dakika

İstanbul, dünyada 'burun estetiğinin' başkenti oldu?

21.11.2021 09:53

Türkiye'de düzenlenen Kapalı ve Atravmatik Rinoplasti kursunun 3'üncüsü gerçekleştirildi.

Türkiye'de düzenlenen Kapalı ve Atravmatik Rinoplasti kursunun 3'üncüsü gerçekleştirildi. Birçok ülkeden yabancı doktorun katıldığı kursta Doç. Dr. Süleyman Taş ve önde gelen cerrahlar canlı yayında kapalı burun ameliyatı gerçekleştirdi. Yüzlerce doktor operasyonu izlerken Doç. Dr. Taş, 'Düzenlediğimiz kurslar ve yaptığımız üst düzey ameliyatlar ile İstanbul'u burun estetiğinin başkenti yaptık' şeklinde konuştu.

Son 5 yıldır uluslararası camiada kurslar düzenleyen Doç. Dr. Süleyman Taş, yurt dışından birçok hastanın en iyi burun estetiği sonucunu almak için doktorların ise bu sonuca nasıl ulaşılır öğrenmek için çaba gösterdiğini söyledi. Bu yüzden yabancı doktorların düzenlenen burun estetiği kursları için Türkiye'ye artarak gelmeye devam ettiğini de belirtti. Dün 'Kapalı ve Atravmatik Rinoplasti' kursunu İstanbul Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleştirmeye başladıklarını belirten Doç. Dr. Taş, 2 gün sürecek olan kursa 27 ülkeden 350'den fazla cerrahın katılacağını, pandemi nedeniyle Türkiye'ye gelemeyen doktorların ise kursa online katılım sağladığını söyledi. Her yıl düzenlenen kursta ayrıca Doç. Dr. Süleyman Taş'ın ürettiği yüzde yüz yerli ameliyat ekipmanı da sergileniyor.

BEŞ FARKLI OPERASYON CANLI YAYINDA

Kursta beş farklı cerrahi operasyon gerçekleştireceklerini vurgulayan Doç. Dr. Taş, ameliyat esnasında yaşanan güçlükleri ve bunlarla nasıl baş edileceğini öğrettiklerini söyledi. Düzenlenen kurs ve yapılan üstün ameliyatlarla Türkiye'yi İstanbul'da burun estetiğinin başkenti yaptıklarını ifade eden Doç. Dr. Taş, 'Dolayısıyla insanların aklına burun estetiği deyince direkt İstanbul geliyor. En fazla ve kaliteli veri neredeyse doktorlar ona koşuyor. Bu tarz organizasyonlar da ancak İstanbul'dan çıkıyor' açıklamasını yaptı.

YÜZDE YÜZ YERLİ ALETLER, YABANCI CERRAHLARA SUNULUYOR

Ameliyat yaptıkça ve kendini geliştirdikçe aletlerinin de doktorlara yetmediğini belirten Doç. Dr. Taş, 'Sıra dışı bir sonuç için sıra dışı aletler de gerekiyor. Biz de dizaynır ve mühendislerimizle ameliyat aletleri ürettik. Aletlerimiz yerli ve patenti bize aittir. Aletlerimiz de yabancı cerrahların kullanımına sunuldu' dedi.

Burun ameliyatlarının giderek arttığına da değinen Doç. Dr. Taş, 'Özellikle yüzleriyle ilgili farkındalık arttıkça buruna olan odakları da artıyor. Tabii burunlarını değiştirme çabaları gün geçtikçe körükleniyor. Burada da biz devreye giriyoruz. Onlara hayal ettikleri burunları vermeye çalışıyoruz' şeklinde konuştu.

'HER ŞEYİ ADIM ADIM GÖSTERİYORLAR'

Kulak Burun Boğaz alanında üçüncü sınıf öğrencisi Malik Yılmaz, kurs alabilmek için Bulgaristan'dan İstanbul'a geldiğini söyledi. Doç. Dr. Süleyman Taş'ın estetik konusunda çok iyi bir cerrah olduğunu belirten Malik Yılmaz, 'Cerrah canlı şekilde ameliyatta yapılması gerekenleri tek tek anlatıyor. Her adıma şahit oluyoruz. Kendisi Bulgaristan'da baya tanınıyor. Hatta kursa yurt dışından gelen bir sürü uzman doktor var. Onların eğitim almak için Türkiye'ye gelmesi büyük bir başarıdır. Burada öğreneceğim bir sürü şey var. Bu yüzden çok mutluyum' diye konuştu.

'EN İYİ ÖĞRENEBİLECEĞİM YERDEYİM'

Romanya Bükreş'te Plastik Cerrahı olan Olga Novikova ise şunları söyledi:

'Burun estetiği kursu için İstanbul'dayım. Çünkü Dr. Süleyman Taş'ın yaptığı işleri uzun süredir sosyal medyadan takip ediyordum. Kendisi çok iyi bir doktor bu yüzden burun estetiğini en iyi öğrenebileceğim yerdeyim. Doktorun çok farklı teknikleri var. Hepsini adım adım öğreniyoruz. Burada eğitim alabildiğimiz için çok mutluyuz. Mesela bugün kapalı rinoplasti ile ilgili üç ayrı teknik göreceğiz. Bunların her biri ise farklı alanlarda olacak. Ayrıca nefes alma sorunlarını da çözmüş olacağız.'

İstanbul, dünyada 'burun estetiğinin' başkenti oldu?
İstanbul, dünyada 'burun estetiğinin' başkenti oldu?
İstanbul, dünyada 'burun estetiğinin' başkenti oldu?
İstanbul, dünyada 'burun estetiğinin' başkenti oldu?
İstanbul, dünyada 'burun estetiğinin' başkenti oldu?
İstanbul, dünyada 'burun estetiğinin' başkenti oldu?
İstanbul, dünyada 'burun estetiğinin' başkenti oldu?

Burun estetiği, Süleyman Taş, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul, dünyada 'burun estetiğinin' başkenti oldu? - Son Dakika


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