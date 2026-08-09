İstanbul Festivali’nde Elektronik Müziğin Ritmi, TIËSTO ile Zirve Yaptı - Son Dakika
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İstanbul Festivali’nde Elektronik Müziğin Ritmi, TIËSTO ile Zirve Yaptı

İstanbul Festivali’nde Elektronik Müziğin Ritmi, TIËSTO ile Zirve Yaptı
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Elektronik müziğin dünya çapındaki en güçlü isimlerinden Tiësto, 8 Ağustos akşamı İstanbul Festivali sahnesindeydi.

Festival Park Yenikapı’da kurulan görsel dünya, yüksek tempolu set ve binlerce kişinin aynı ritimde buluştuğu atmosfer, festivalin en büyük elektronik müzik gecelerinden birine dönüştü.

Tiësto’nun performansı öncesinde Merve Topuz, Alter, Emre Gülmez, Gwen de Lien, Mert Harmankaya ve Arem Arman sahne alarak misafirleri coşturdu.

Yenikapı Tek Bir Ritme Dönüştü

Sahneye çıktığı andan itibaren temposunu adım adım yükselten Hollandalı DJ ve prodüktör, farklı dönemlerinden parçaları güncel elektronik müzik ritimleriyle buluşturdu. “The Business”, “Don’t Be Shy”, “10:35”, “Red Lights” ve “Lay Low” gibi uluslararası hitler Festival Park Yenikapı’da büyük bir enerji dalgası yarattı.

Tiësto’nun kusursuz geçişleri, güçlü baslar ve etkileyici yükselişlerle kurduğu set, dinleyicileri baştan sona kesintisiz bir müzik yolculuğuna çıkardı. Sanatçının kalabalıkla kurduğu etkileşim, elektronik müziğin birleştirici gücünü gecenin merkezine taşıdı.

Görsel Şovla Bütünleşen Büyük Prodüksiyon

Dev ekranlar, ışık tasarımı ve sahne efektleri müziğin ritmine eşlik ederken, konser açık havada güçlü bir görsel şölene dönüştü. 2024’te İstanbul Festivali’nde yarattığı unutulmaz atmosferin ardından yeniden aynı sahneye çıkan Tiësto, bu kez daha kapsamlı prodüksiyonuyla festival seyircisine yüksek enerjili bir gece yaşattı.

Grammy ödüllü kariyeri boyunca küresel elektronik müzik sahnesinin yönünü belirleyen isimlerden biri olan Tiësto, İstanbul’daki performansıyla hem uzun yıllardır kendisini takip eden dinleyicilerini hem de yeni kuşak elektronik müzik tutkunlarını aynı dans pistinde buluşturdu.

Festival Devam Ediyor

Festival kapsamında Semicenk ile Yıldız Tilbe 9 Ağustos'ta, Edis ve Gülşen 11 Ağustos'ta, Hande Yener "Hande Bizi Sezen'e Götür" projesiyle, Levent Yüksel ise kendi repertuvarıyla 12 Ağustos'ta, Dedublüman ve Duman ise 13 Ağustos'ta izleyicinin karşısına çıkacak.

Festivalin uluslararası programında K-pop'un dünya çapındaki yıldızları KWON EUNBI ve ATEEZ 14 Ağustos'ta, SUNMI ve MONSTA X 15 Ağustos'ta sahne alırken, festival 16 Ağustos'ta pop müziğin güçlü ismi Hadise ve elektronik müziğin başarılı ismi Argy'nin performansıyla final yapacak.

İstanbul Festivali, Ağustos, Dünya, Son Dakika

Son Dakika İstanbul Festivali İstanbul Festivali’nde Elektronik Müziğin Ritmi, TIËSTO ile Zirve Yaptı - Son Dakika

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