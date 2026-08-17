İstanbul Festivali’ne Sunmi ve Monsta X Damga Vurdu

K-Pop’un global sahnedeki en güçlü kadın solo sanatçılarından biri olan Sunmi, enerjik sahne performansı ve hit şarkılarıyla milyonlarca hayrana ulaşmayı başardı. Türkiye’de ilk kez sahne alan Sunmi, güçlü sahne enerjisi, dans performansları ve kendine özgü tarzıyla öne çıkarken “24 Hours, Siren, Cynical, Lalalay, Forever July, Pporappipam, Tail ve Gashina” adlı şarkılarıyla İstanbul Festivali sahnesinde hayranlarına yüksek tempolu ve hafızalardan silinmeyecek bir konser deneyimi sundu.

Güçlü performanslarıyla K-Pop’un global sahnesinde öne çıkan en etkileyici gruplarından biri haline gelen Monsta X, 2015’te “Trespass” ile çıkış yaptıktan sonra 2020’de “All About Luv” ile Billboard 200’de ilk 5’e girerek global başarısını kanıtladı. Dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaşan Monsta X, dansları eşliğinde seslendirdiği “Dramarama, Rush Hour, The Dreaming, Growing Pains, Love Killa, Do What i Want, Bring Up ve Zone” adlı şarkılarıyla İstanbul Festivali sahnesinde benzersiz bir iz bıraktı.

İstanbul Festivali 16 Ağustos’ta Hadise ve Argy’nin aynı gecede sahne alacağı kapanış programıyla beşinci yılını tamamlayacak. Genç Sahne, canlı performanslar, DJ setleri, dans gösterileri, söyleşiler ve interaktif etkinliklerle festivalin enerjisini ilk saatlerden itibaren yükseltirken 3x3 Basketbol Alanı da turnuvalar, gösteri maçları, yarışmalar ve sürpriz aktivasyonlarla spor ile eğlenceyi aynı sahada buluşturuyor.

Marka deneyim alanları, çocuklara özel eğlence noktaları ve zengin gastronomi seçenekleriyle desteklenen İstanbul Festivali, müzik, spor, eğlence ve lezzeti tek çatı altında bir araya getirerek her yaştan ziyaretçiye gün boyu süren dinamik ve benzersiz bir festival deneyimi vadediyor.