İstanbul Gıda Toptancıları Fiyatları Sabitledi

İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı (İGTOT) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karlı, fiyatları sabitleme kararı öncesinde esnafın da dahil edildiği geniş katılımlı bir yönetim kurulu toplantısı yaptıklarını belirterek, bu konuda kararlı olduklarını söyledi.

Yaklaşan ramazan ayıyla birlikte vatandaşın temel gıdaya daha rahat erişimi için İGTOT esnafı, süt, süt ürünleri, yağ, pirinç, kuru fasulye ve hurma gibi ürünlerin fiyatlarını sabitlediklerini duyurdu.

Konuya ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karlı, İGTOT'un Avrupa'nın en büyük gıda çarşılarından biri olduğunu, yaklaşık 2 bin 300 araçlık otoparkla faaliyet gösterdiklerini ve çarşıda gıdanın tüm çeşitlerine erişim sağlandığını ifade etti.

Yaklaşan ramazan ayıyla birlikte çarşı esnafı ile yaptıkları toplantıda fiyatları sabitleme kararı aldıklarını vurgulayan Karlı, "Tüm gıda çeşitlerinin fiyatlarını her ramazan ayında olduğu gibi bu ramazan da sabitledik. Allah nasip ederse gelen bütün esnafa, mahalle halkımıza ve İstanbullulara hizmet etmeye hazırız." diye konuştu.

Karlı, vatandaşa bu ramazan ayında da kaliteli ve uygun şartlarda hizmet edeceklerini belirterek, çarşıya alışverişe gelen esnafın da kaliteli ürünlere ulaşabildiğini ve çarşıdaki fiyatların avantaj sağladığını anlattı.

Çarşının 4 yıldır faaliyette olduğunu dile getiren Karlı, "Fiyatları sabitlerken ilk etapta geniş yönetim kurulu toplantısı yaptık ve esnafımızı da buna dahil ettik. Tüm esnafımızı bilgilendirdik. Biz kendi kendimizi denetleyeceğiz. Bugün sabitledik ama yarın bir başkası farklı fiyatla satma şansına sahip olmayacak. Bu konuda kararlıyız. Bizim amacımız ramazan ayında bir hayır yapmak, kendi kar marjımızdan fedakarlık yapacağız." ifadelerini kullandı.

Karlı, fabrikalarla da irtibat kurduklarını ve onlardan da bir fiyat geçişi beklemediklerini belirterek, herhangi bir artış durumunda ise stoktaki ürünlerle bu durumu sübvanse edebileceklerini kaydetti.

"Et ürünleri bu ramazanda daha fazla tercih edilecek diye düşünüyoruz"

Süt ve süt ürünleri toptancısı Onur Sefa Çakıloğlu da ramazan ayına özel fiyatları sabitlediklerini belirterek, süt ürünleri, et ürünleri, kahvaltılık ve zeytin gibi şarküteri ürünlerinde sabit fiyat uygulayacaklarını söyledi.

Vatandaşların sahurda tükettiği ürünlere değinen Çakıloğlu, "Vatandaşlarımız daha çok beyaz peynir, taze kaşar, dilimli kaşar, bunun yanında et ürünlerinde kavurma, sucuk, pastırma gibi ürünler tüketiyor. Havaların soğuk olması sebebiyle et ürünleri bu ramazanda daha fazla tercih edilecek diye düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.

Çakıloğlu, 4-5 hafta önce Ulusal Süt Konseyi'nin (USK) açıkladığı rakamlara da değinerek, ham madde fiyatlarındaki artış nedeniyle ürünlerin maliyetlerinin yükseldiğini, ancak ellerindeki stok ve verilen söz doğrultusunda zam yapmayacaklarını belirtti

"(Hurma) 1200 lira gibi söylenen yüksek fiyatlar yok"

İGTOT Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve kuruyemiş toptancısı Cengiz Karadağ ise hurma fiyatlarını sabitlediklerini ve vatandaşların bu ramazan ayında uygun fiyatlarla hurma temin edebileceğini söyledi.

Hurma fiyatlarına ilişkin bilgi veren Karadağ, "Hurma fiyatları 100 liradan başlıyor, 600-700 liraya kadar hurma var. 1200 lira gibi söylenilen yüksek fiyatlar yok toptancılarda. Biz en üst segment olarak 600-700 liraya hurma satıyoruz. Medine hurması dediğimiz Ramazan'da en çok tüketilen hurmadır, bunun fiyatı da 600-700 lira civarıdır." diye konuştu.

"18 litrelik ayçiçek yağını 1600 liraya sabitledik"

Kuru gıda toptancısı Adem Lenger, kuru fasulye, nohut, mercimek ve bulgur gibi temel gıda ürünlerinin fiyatlarını sabit tuttuklarını ifade etti.

Tüketicilerin ramazan ayını rahat geçirmesini istediklerini belirten Lenger, "İnsanlar evine dolu dolu getirsin. 2 kilogram alacaklarına 5-10 kilogram götürebilsin diye biz de taşın altına elimizi koyduk. Toptancı hali olarak, kuru gıda olsun, kahvaltılık grubu, et ve süt ürünleri ile kuruyemiş grubunda fiyatları sabitledik." dedi.

Lenger, çarşıdaki esnafın büyük bölümünün uygulamaya destek verdiğini belirterek, halkın temel gıda ürünlerine rahat erişebilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

Bakliyat fiyatlarında yıl içinde ürüne göre değişiklikler yaşandığını ancak ramazan boyunca stoklar dahilinde fiyatları sabit tuttuklarını ifade eden Lenger, "Kuru fasulyeyi 60 liraya sabitledik. Bu belki biraz daha çıkabilirdi ama elimizdeki ürün kadarıyla fiyatları sabit tutmaya çalıştık. Bulgurumuz 32 lira, kırmızı mercimek yerli 80 lira, yeşil mercimek 75 lira şu an fiyat sabit. 18 litrelik ayçiçek yağını 1600 liraya sabitledik." değerlendirmesinde bulundu.