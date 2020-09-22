İstanbul Havalimanı'na "Çin Dostu Havalimanı" belgesi - Son Dakika

DÜNYANIN ve Türkiye 'nin en önemli aktarma merkezi olma özelliğine sahip İstanbul Havalimanı, Çinli yolcuların havalimanında seyahat deneyimlerini kolaylaştıracak uygulamalarıyla 'Çin Dostu Havalimanı' belgesini aldı.

Çinli yolculara sunulan hizmetler ile ilgili olarak İstanbul Havalimanı'na Çin Dostu Havalimanı belgesini Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Havalimanı İşletmecisi İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu'ya teslim etti. Törene İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Hüseyin Ağca, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu ve diğer ilgililer katıldı.

ÇİNLİ YOLCULAR İÇİN YENİ HİZMETLER

İstanbul Havalimanı'nı kullanan Çinli misafirler için havalimanında geçirilecek zamanın daha rahat ve keyifli hale getirilmesi amacıyla İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA 'yolcu dostu' birçok uygulama da hayata geçirildi. Çin'den gelen yolculara özel check-in alanları tahsis edilirken, Çin'e yönelik seferlerin aynı uçuş bölgesinden yapılması, uçuş bilgi ekranlarının Çince olması, bilet işlem ekranlarının Çince'ye çevrilmesi gibi yenilikler de hizmete sunuldu. Yolcuların kullandığı Weibo & Wechat gibi sosyal medya mecralarının ekosisteminde İstanbul Havalimanı'nın hesaplarının yer alması, iGA İstanbul Havalimanı mobil uygulamasında Çince dil seçeneğine yer verilmesi, gelen ve giden yolcu katlarında sıcak su dispanserlerinin bulunması, yolcu köprülerinde "Hoş Geldiniz" yazısının yer alması ve Çince bilen personellerin özel üniformaları ile Çinli misafirlerin havalimanında daha rahat etmeleri için uygulamalar faaliyete sunuldu. Çin'den gelen uçuşlarda, uçak içlerinde yapılacak Çince anonslar ve havalimanında hemen her alanda bulunan Çince levhalar kullanıldı.

ÇİNCE BİLEN PERSONELLER YOLCULARA HİZMET VERİYOR Törende bir konuşma yapan İstanbul Havalimanı İcra Kurulu Kadri Samsunlu, "Yolcu deneyimi İstanbul Havalimanı'ndaki çalışmalarımıza yön vermemizde en önemli rolü üstleniyor. Son yıllarda ülkemizi ziyaret sayıları artan Çinli misafirlerimizin havalimanımızda daha keyifli bir deneyim yaşayabilmeleri ve kendilerini "evlerinde" hissetmeleri için özel birtakım yenilikleri hayata geçirdik. Çin'den gelen yolcularımıza özel check-in alanları tahsis edilirken, Çin'e yönelik seferlerin aynı uçuş bölgesinden A ve F iskelelerinde yapılması, uçuş bilgi ekranlarının Çince olması, bilet işlem ekranlarının Çince'ye çevrilmesi gibi yeniliklere imza attık. Çince 'Hoş Geldiniz' diyerek, yolcu köprülerimizde bulunan ve bu konsepti tam anlamıyla anlatan videolarımızla onlara sıcak bir karşılama yapıyoruz. Çinli misafirlerimizin uçuş kapılarını daha rahat bulabilmeleri için de mevcut yönlendirmelerimizi dijitale çevirerek dijital ekranlara Çince bilgilendirmeler ekledik. Bu sayede misafirlerimizin uçuşlarını kolaylıkla bulmalarını ve yolculuk deneyimlerini daha konforlu bir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca, Çince bilen personellerin özel üniformaları ile Çinli misafirlerin havalimanında daha rahat etmeleri için görevlendirilmesi gibi uygulamaları başlattık." dedi. "SALGIN OLMASAYDI BU SENE HEDEFİMİZ 1 MİLYON ÇİNLİ YOLCUYDU" Çin Dostu Havalimanı belgesi almadan önce de Çinli misafirlerin gelmesi için önemli çalışmalarda bulunduklarını hatırlatan Samsunlu konuşmasına şöyle devam etti: "Havadan İpek Yolu projesini canlandırmak adına Çin'in önemli uluslararası havalimanları ile kardeş havalimanı anlaşmaları imzalamıştık. Bu anlaşmaların yanı sıra Asya'nın en büyük online seyahat acentesi C-trip'in ilk global partner havalimanı olmuş ve yakın zaman önce de Çinli misafirlerimizin kullanmaya alışık olduğu, dünyanın en çok tercih edilen mobil ödeme sistemlerinden biri olan WeChat Pay uygulamasını Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda hayata geçirmiştik. 2019 yılında Türkiye'yi yaklaşık 430 bin Çinli turist ziyaret etti, önümüzdeki yıllarda bu rakamda rekor bir artış sağlamayı hedefliyoruz. Kovid salgını olmasaydı hep beraber Çinle ortaya koyduğumuz hedef 1 milyon Çinli yolcuydu. Ama biz bu hedeften uzaklaşmış değiliz"

"ÇOK DUYGULANDIK" İstanbul Havalimanı'na girince kendini Çin'deki bir havalimanında hissettiğini ifade eden Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei ise, "Defalarca bu havalimanına geldim ama bu kez gerçekten de özel duygu ile girdim. Bu törenin konusu 'Çin Dostu Havalimanı'. Ana kapıdan girince Çin'deki bir havalimanının içinde olduğumu hissediyorum. Çince anonsun sesinin duyulması, her yerdeki Çince tabelalar ve Çin ekibinin üniformasındaki Çince yazı ve resimleri çok samimi ve çok duygulandık" şeklinde konuştu. ÖNEMLİ BİR KESİŞİM NOKTASI Havalimanının küresel havacılık sektöründeki coğrafi konumuna dikkat çeken İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı da, "İstanbul Havalimanı sadece bir havalimanı olma dışında Asya, Afrika, Avrupa destinasyonlarının Uzak Doğu ve Amerika'ya erişimi noktasında en önemli kesişim noktasıdır. Bu yönüyle İstanbul Havalimanı Afrika'nın, Avrupa'nın ve yakın coğrafyamızın Çin'e açılan kapısıdır. Yine aynı şekilde bu bölgeyle olan ticaretinin ve ilişkilerinin gelişmesinde önemli bir merkezdir. Sadece yolcularıyla değil kargo taşımacılığıyla da Çin noktasında bu coğrafyaya açılmada ve rekabet etmekte önemli bir potansiyele sahiptir" ifadelerinde bulundu.



- İstanbul