İstanbul Havalimanı'na "Çin Dostu Havalimanı" belgesi - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'na "Çin Dostu Havalimanı" belgesi

DÜNYANIN ve Türkiye'nin en önemli aktarma merkezi olma özelliğine sahip İstanbul Havalimanı, Çinli yolcuların havalimanında seyahat deneyimlerini kolaylaştıracak uygulamalarıyla 'Çin Dostu Havalimanı' belgesini aldı.

İstanbul Havalimanı'na
DÜNYANIN ve Türkiye'nin en önemli aktarma merkezi olma özelliğine sahip İstanbul Havalimanı, Çinli yolcuların havalimanında seyahat deneyimlerini kolaylaştıracak uygulamalarıyla 'Çin Dostu Havalimanı' belgesini aldı.

Çinli yolculara sunulan hizmetler ile ilgili olarak İstanbul Havalimanı'na Çin Dostu Havalimanı belgesini Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Havalimanı İşletmecisi İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu'ya teslim etti. Törene İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Hüseyin Ağca, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu ve diğer ilgililer katıldı.

ÇİNLİ YOLCULAR İÇİN YENİ HİZMETLER

İstanbul Havalimanı'nı kullanan Çinli misafirler için havalimanında geçirilecek zamanın daha rahat ve keyifli hale getirilmesi amacıyla İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA 'yolcu dostu' birçok uygulama da hayata geçirildi. Çin'den gelen yolculara özel check-in alanları tahsis edilirken, Çin'e yönelik seferlerin aynı uçuş bölgesinden yapılması, uçuş bilgi ekranlarının Çince olması, bilet işlem ekranlarının Çince'ye çevrilmesi gibi yenilikler de hizmete sunuldu. Yolcuların kullandığı Weibo & Wechat gibi sosyal medya mecralarının ekosisteminde İstanbul Havalimanı'nın hesaplarının yer alması, iGA İstanbul Havalimanı mobil uygulamasında Çince dil seçeneğine yer verilmesi, gelen ve giden yolcu katlarında sıcak su dispanserlerinin bulunması, yolcu köprülerinde "Hoş Geldiniz" yazısının yer alması ve Çince bilen personellerin özel üniformaları ile Çinli misafirlerin havalimanında daha rahat etmeleri için uygulamalar faaliyete sunuldu. Çin'den gelen uçuşlarda, uçak içlerinde yapılacak Çince anonslar ve havalimanında hemen her alanda bulunan Çince levhalar kullanıldı.

ÇİNCE BİLEN PERSONELLER YOLCULARA HİZMET VERİYOR  Törende bir konuşma yapan İstanbul Havalimanı İcra Kurulu Kadri Samsunlu, "Yolcu deneyimi İstanbul Havalimanı'ndaki çalışmalarımıza yön vermemizde en önemli rolü üstleniyor. Son yıllarda ülkemizi ziyaret sayıları artan Çinli misafirlerimizin havalimanımızda daha keyifli bir deneyim yaşayabilmeleri ve kendilerini "evlerinde" hissetmeleri için özel birtakım yenilikleri hayata geçirdik. Çin'den gelen yolcularımıza özel check-in alanları tahsis edilirken, Çin'e yönelik seferlerin aynı uçuş bölgesinden A ve F iskelelerinde yapılması, uçuş bilgi ekranlarının Çince olması, bilet işlem ekranlarının Çince'ye çevrilmesi gibi yeniliklere imza attık. Çince 'Hoş Geldiniz' diyerek, yolcu köprülerimizde bulunan ve bu konsepti tam anlamıyla anlatan videolarımızla onlara sıcak bir karşılama yapıyoruz. Çinli misafirlerimizin uçuş kapılarını daha rahat bulabilmeleri için de mevcut yönlendirmelerimizi dijitale çevirerek dijital ekranlara Çince bilgilendirmeler ekledik. Bu sayede misafirlerimizin uçuşlarını kolaylıkla bulmalarını ve yolculuk deneyimlerini daha konforlu bir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca, Çince bilen personellerin özel üniformaları ile Çinli misafirlerin havalimanında daha rahat etmeleri için görevlendirilmesi gibi uygulamaları başlattık." dedi.  "SALGIN OLMASAYDI BU SENE HEDEFİMİZ 1 MİLYON ÇİNLİ YOLCUYDU" Çin Dostu Havalimanı belgesi almadan önce de Çinli misafirlerin gelmesi için önemli çalışmalarda bulunduklarını hatırlatan Samsunlu konuşmasına şöyle devam etti:  "Havadan İpek Yolu projesini canlandırmak adına Çin'in önemli uluslararası havalimanları ile kardeş havalimanı anlaşmaları imzalamıştık. Bu anlaşmaların yanı sıra Asya'nın en büyük online seyahat acentesi C-trip'in ilk global partner havalimanı olmuş ve yakın zaman önce de Çinli misafirlerimizin kullanmaya alışık olduğu, dünyanın en çok tercih edilen mobil ödeme sistemlerinden biri olan WeChat Pay uygulamasını Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda hayata geçirmiştik. 2019 yılında Türkiye'yi yaklaşık 430 bin Çinli turist ziyaret etti, önümüzdeki yıllarda bu rakamda rekor bir artış sağlamayı hedefliyoruz. Kovid salgını olmasaydı hep beraber Çinle ortaya koyduğumuz hedef 1 milyon Çinli yolcuydu. Ama biz bu hedeften uzaklaşmış değiliz"

"ÇOK DUYGULANDIK" İstanbul Havalimanı'na girince kendini Çin'deki bir havalimanında hissettiğini ifade eden Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei ise, "Defalarca bu havalimanına geldim ama bu kez gerçekten de özel duygu ile girdim. Bu törenin konusu 'Çin Dostu Havalimanı'. Ana kapıdan girince Çin'deki bir havalimanının içinde olduğumu hissediyorum. Çince anonsun sesinin duyulması, her yerdeki Çince tabelalar ve Çin ekibinin üniformasındaki Çince yazı ve resimleri çok samimi ve çok duygulandık" şeklinde konuştu. ÖNEMLİ BİR KESİŞİM NOKTASI  Havalimanının küresel havacılık sektöründeki coğrafi konumuna dikkat çeken İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı da, "İstanbul Havalimanı sadece bir havalimanı olma dışında Asya, Afrika, Avrupa destinasyonlarının Uzak Doğu ve Amerika'ya erişimi noktasında en önemli kesişim noktasıdır. Bu yönüyle İstanbul Havalimanı Afrika'nın, Avrupa'nın ve yakın coğrafyamızın Çin'e açılan kapısıdır. Yine aynı şekilde bu bölgeyle olan ticaretinin ve ilişkilerinin gelişmesinde önemli bir merkezdir. Sadece yolcularıyla değil kargo taşımacılığıyla da Çin noktasında bu coğrafyaya açılmada ve rekabet etmekte önemli bir potansiyele sahiptir" ifadelerinde bulundu.

- İstanbul

Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Türkiye, WeChat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 16:55 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'na 'Çin Dostu Havalimanı' belgesi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Erdoğan'dan Macron'un yüzüne karşı net Doğu Akdeniz mesajı: Türkiye haklarını kimseye yedirmeyecek Türkiye'ye rakip 6 ülke, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kuruluşu için imzaları attı WhatsApp'a "çoklu cihaz desteği" özelliği geliyor! Ekran görüntüleri de paylaşıldı Çukur'da büyük sürpriz! 1. bölümde ölen Kahraman Koçovalı diziye geri döndü Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü
Börekçide husumetliler arasında silahlı çatışma çıktı: 3 kişi yaralandı Börekçide husumetliler arasında silahlı çatışma çıktı: 3 kişi yaralandı         
22:20
4 kişinin öldüğü cinayet davasında baba ve oğullarına ceza yağdı 4 kişinin öldüğü cinayet davasında baba ve oğullarına ceza yağdı         
21:32
İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirileri sonrası BM salonunu terk etmek zorunda kaldı İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirileri sonrası BM salonunu terk etmek zorunda kaldı         
20:55
Fenerbahçe, Garry Rodrigues için Olimpiakos ile anlaştı Fenerbahçe, Garry Rodrigues için Olimpiakos ile anlaştı         
20:37
Koronavirüsten vefat eden hastanın cenazesi defnedildikten sonra tabutu yakıldı Koronavirüsten vefat eden hastanın cenazesi defnedildikten sonra tabutu yakıldı         
20:07
Spor yorumcusu Evren Turhan, Spor yorumcusu Evren Turhan, "Seninle aynı programa çıkmam" dediği Emre Bol'la aynı yayında yer aldı         
19:55
Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor         
18:11
İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı         
17:45
Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı         
15:48
İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü         
15:11
Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı "bilet" diyaloğu dikkat çekti         
15:08
Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti         
14:44
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak         
14:00
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi 4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi         
11:44
Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, denizde birbirini öpücüklere boğdu Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, denizde birbirini öpücüklere boğdu         
10:55
Yürek burkan kaza! Polis memurunun şehit olduğu anlar kamerada Yürek burkan kaza! Polis memurunun şehit olduğu anlar kamerada         
10:21
Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 23:02:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Havalimanı'na "Çin Dostu Havalimanı" belgesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei