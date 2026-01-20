İstanbul Havalimanı\'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş

oktay DENİZ:

Çay satan yere Amedspor atkısı bırak.(!) Bak nasıl gündem oluyor. Bakınız Bedri Usta. Bedri Usta’ya git. Açım de. Karnını doyurur. Ama havalimanında açım de yemek artığını bile vermezler. Ama olsun Bedri Usta. Amedspor forması giymişti. Oysa işin aslı başkaydı.