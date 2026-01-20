İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş - Son Dakika
İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş

İstanbul Havalimanı\'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş
20.01.2026 11:44
İstanbul Havalimanı\'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş
İstanbul Havalimanı'nda karton bardak çaya 200 TL ödeyen bir vatandaşın tepkisi sosyal medyada gündem olurken, havalimanı fiyatları yeniden tartışma konusu oldu.

İstanbul Havalimanı'nda karton bardakta satılan çayın fiyatı sosyal medyada tepki çekti. Bir vatandaş, havalimanından aldığı çaya 200 TL ödediğini belirterek yaşadığı duruma tepki gösterdi.

"DIŞARIDA 30-60 TL, BURADA 200 TL"

Çektiği video ile fiyat farkına dikkat çeken vatandaş, "Şu çay dışarıda 30 ila 60 TL arasında, buradan tam 200 TL ödedim. Siz şimdi diyeceksiniz ki 'Bütün havalimanları öyle.' Hayır, öyle değil" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kısa sürede yayılan video sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı havalimanlarındaki yiyecek-içecek fiyatlarının fahiş seviyelere ulaştığını savunan yorumlar yaptı.

Son Dakika Yaşam İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Adem Sevindik null Adem Sevindik null:
    İçmeyin bu kadar basit. 34 18 Yanıtla
  • Murat Küyük Murat Küyük:
    içme 23 16 Yanıtla
  • 250934 250934:
    5 liraya çay satan yerde var o adam da kazanıyor varın hesabını siz yapın 35 0 Yanıtla
    Uuu bbb Uuu bbb:
    nerde var hirt 1 11
  • oktay DENİZ oktay DENİZ:
    Çay satan yere Amedspor atkısı bırak.(!) Bak nasıl gündem oluyor. Bakınız Bedri Usta. Bedri Usta’ya git. Açım de. Karnını doyurur. Ama havalimanında açım de yemek artığını bile vermezler. Ama olsun Bedri Usta. Amedspor forması giymişti. Oysa işin aslı başkaydı. 8 20 Yanıtla
  • Neco3955 Neco3955:
    içmeyin diyenler o zaman yaşamasınlarda. 9 9 Yanıtla
