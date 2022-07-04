İSTANBUL-İYİLİK ŞAMPİYONASI'NDA 300 ÖĞRENCİ AYNI ANDA KİTAP OKUDU - Son Dakika
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İSTANBUL-İYİLİK ŞAMPİYONASI'NDA 300 ÖĞRENCİ AYNI ANDA KİTAP OKUDU

04.07.2022 14:21
İSTANBUL-İYİLİK ŞAMPİYONASI'NDA 300 ÖĞRENCİ AYNI ANDA KİTAP OKUDU

Tuzla'dan başlayarak önce İstanbul'a daha sonra da Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerinde Türkiye projesine dönüşen İyilik Şampiyonası'na katılan lise ve üniversite öğrencileri, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile bir araya geldi.

Tuzla'dan başlayarak önce İstanbul'a daha sonra da Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerinde Türkiye projesine dönüşen İyilik Şampiyonası'na katılan lise ve üniversite öğrencileri, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile bir araya geldi. Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içerisinde gerçekleşen buluşma sonrasında yaklaşık 300 genç kitap okudu.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından iyilik dağıtılması amacıyla Tuzla'dan başlayarak İstanbul'a yayılan ve daha sonra da Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerinde Türkiye projesine dönüşen İyilik Şampiyonası'na katılan lise ve üniversite öğrencileri, yeni görevleri için bir araya geldi. Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içerisinde buluşan gençler, önce Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile bir araya geldi. Lise ve üniversite öğrencisi yaklaşık 300 genç, soru cevap etkinliğinin ardından İyilik Şampiyonası görevleri kapsamında park içerisinde kitap okudu.

'İYİLİĞİN YAYGINLAŞMASI VE GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI ÇOK KIYMETLİ'

Program sırasında açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'İyilik yapmanın bulaşıcı bir hastalık gibi viral olmasını söyledik ve hep altını çizdik. Ama iyilik kavramı şu anda dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu bir şey olduğuna inanıyorum. Bu yüzden gelecek nesillerin birbirine iyilik yapması, karşısındakine empati yapabilmesi, karşısındakinin eksikliklerini tamamlamaya çalışması, fikir açısından da dünyadaki var olan fikir çatışmalarının köküne inildiğinde iyilik yapmayan, iyilik yaptırılmadan yetiştirilmiş nesillerin sonucudur. Dünyanın iyiliğe ihtiyacı olduğuna inanıyorum. İyiliği bir şampiyona ile yapıyoruz ama gençlerin arasında yaygınlaşması ve gelecek nesillere aktarılması bizim için çok kıymetli. İyilik yapan tüm gençlere teşekkür ediyorum' dedi.

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Kaynak: DHA

İstanbul, İyilik, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-İYİLİK ŞAMPİYONASI'NDA 300 ÖĞRENCİ AYNI ANDA KİTAP OKUDU - Son Dakika

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