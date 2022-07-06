İSTANBUL-JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU: 120 KİLOGRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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İSTANBUL-JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU: 120 KİLOGRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

06.07.2022 08:44

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenyurt'ta bir eve düzenlediği operasyonda 120 kilogram eroin ele geçirdi.

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenyurt'ta bir eve düzenlediği operasyonda 120 kilogram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan 1 şüpheli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında yurt dışından yurda eroin getirdiğini tespit ettiği 1 şüpheliye operasyon düzenlendi.

5 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda kimliği tespit edilen S.T uyuşturucu maddeleri Esenyurt'ta kiralamış olduğu bir dairede depoladığı tespit edildi. Dairenin dikkat çekmemesi için ise, suç kaydı olamayan ve ailesiyle yaşayacağını söyleyen başka biri adına kiralandığı belirlendi. Esenyurt'taki daireye operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, şüpheli S.T'yi yakaladı. Evde yapılan aramada 120 kilogram eroin, 5 kilogram metamfetamin, vakum makinesi, hassas terazi, baskı kalıbı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 22 adet fişek ve çok sayıda malzeme ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU: 120 KİLOGRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU: 120 KİLOGRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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