İstanbul- Kadıköy'de Trafoda Çıkan Yangın Korku ve Paniğe Neden Oldu
46 dakika önce
Kadıköy'de 10 katlı bir binanın bodrum katındaki elektrik trafosunda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.
Kadıköy
'de 10 katlı bir binanın bodrum katındaki elektrik trafosunda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Ölen ya da yaralanan olmadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın saat 08.00 sıralarında Suadiye
Mahallesi Çolak İsmail Sokak'ta meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, 10 katlı binanın bodrum katındaki elektrik trafosunda yangın çıktı ve zaman zaman patlamalar meydana geldi. Bunu gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bina sakinleri korku ve panik içinde binadan çıktı. İtfiayenin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Polisin yangınla ilgli soruşturması devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:42 Kaynak: DHA
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