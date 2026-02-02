İstanbul Kent Üniversitesi Karate'de Başarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

İstanbul Kent Üniversitesi Karate'de Başarı

İstanbul Kent Üniversitesi Karate\'de Başarı
02.02.2026 10:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Kent Üniversitesi, Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği derecelerle Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

İSTANBUL Kent Üniversitesi öğrencileri, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 28–31 Ocak tarihleri arasında Burdur'da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Karate Türkiye Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

53 üniversiteden 235 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada İstanbul Kent Üniversitesi sporcuları, elde ettikleri derecelerle Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Şampiyonada İstanbul Kent Üniversitesi adına yarışan Kata Kadın Takımı ile Türkiye Şampiyonu olurken, Ekrem Altuner Yılmaz, Kumite 67 kg kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Kumite Kadın Takımı Türkiye ikincisi, Eren Akkurt (Kumite 84 kg) ve Ayşe Yılmaz (Kata Ferdi) Türkiye ikincisi, Kumite Erkek Takımı, Rabia Yılmaz (Kumite +68 kg) ve Damla Ocak (Kumite 55 kg) ise Türkiye üçüncüsü olarak önemli dereceler elde etti.

Bu sonuçlarla birlikte İstanbul Kent Üniversitesi; Kata Kadın Takımı ile birincilik kupasını,Kumite Kadın Takımı ile ikincilik kupasını, Kumite Erkek Takımı ile üçüncülük kupasını kazanarak organizasyondan üç kupa ile ayrıldı.

İstanbul Kent Üniversitesi yetkilileri, sporcuların ve teknik ekibin elde ettiği bu başarının üniversitenin spora verdiği önemin bir göstergesi olduğunu belirterek, sporcuların ulusal ve uluslararası arenada başarılarının artarak devam edeceğine inandıklarını ifade etti.

Kaynak: DHA

Avrupa Şampiyonası, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbul Kent Üniversitesi Karate'de Başarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadının bulunduğu cipin ön camını yumrukla kırdı Vatandaşlar film gibi izledi Kadının bulunduğu cipin ön camını yumrukla kırdı! Vatandaşlar film gibi izledi
Mersin’deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor Mersin'deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
Sınır ticaretinde yeni dönem Bulgar levası ile alışveriş sona erdi Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi
Epstein ile yazışmaları ortaya çıkan Slovakya Ulusal Güvenlik Danışmanı istifa etti Epstein ile yazışmaları ortaya çıkan Slovakya Ulusal Güvenlik Danışmanı istifa etti
Görüntüler ortaya çıktı Ölüm otobüsüne böyle binmişler Görüntüler ortaya çıktı! Ölüm otobüsüne böyle binmişler

10:12
Devlet televizyonunda skandal yayın Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Devlet televizyonunda skandal yayın! Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
10:01
Fatih Ürek’in cenazesine damga vuran görüntü Ünlü isim tepkisiz kalamadı
Fatih Ürek'in cenazesine damga vuran görüntü! Ünlü isim tepkisiz kalamadı
09:50
’’Türkiye’yi kim yönetsin’’ anketi İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
''Türkiye'yi kim yönetsin?'' anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
09:15
Tek bir şartı var Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu
09:09
Bill Gates’in eski eşinden Epstein sözleri: O iğrençti, kötülüğün vücut bulmuş hali gibiydi
Bill Gates'in eski eşinden Epstein sözleri: O iğrençti, kötülüğün vücut bulmuş hali gibiydi
06:48
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste Türkiye’ye açık açık meydan okudular
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste! Türkiye'ye açık açık meydan okudular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 10:22:30. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul Kent Üniversitesi Karate'de Başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.