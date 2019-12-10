Son Dakika Haberleri: İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
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İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

6 saat önce

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 8 ilçede düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı, System.String[]

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 8 ilçede düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.


Alınan bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aşırı uç radikal terör örgütüne yönelik yeni bir operasyon düzenledi. Pendik, Esenyurt, Bağcılar, Tuzla, Sancaktepe, Çekmeköy, Bayrampaşa, Maltepe ile Van ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen polis, aranan 13 şüpheliden 8'ini yakalayarak gözaltına aldı.


Yakalanan C.A., F.G., İ.Y., D.S., B.Y. Ö.Y. Y.Ö. ve A.O. adlı DEAŞ üyeleri, örgüte maddi destek sağlama maksadıyla hırsızlık, gasp veya soygun gerçekleştirerek maddi destek temin etmekle suçlanıyor. Örgüt adına yeni bir oluşum/yapı içinde oldukları belirlenen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzemeler, 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 8 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi.


Öte yandan örgüte yönelik gece düzenlenen operasyonda 'duvar arkası radar cihazı' da kullanıldı.


DEAŞ üyesi 8 şüpheli, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:48 Kaynak: İHA
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