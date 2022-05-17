Kadıköy Belediyesi Personelinin de Aralarında Olduğu 224 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı - Son Dakika
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Kadıköy Belediyesi Personelinin de Aralarında Olduğu 224 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

17.05.2022 08:07
Kadıköy Belediyesi Personelinin de Aralarında Olduğu 224 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında Kadıköy Belediyesi'nde görevli personelin de olduğu 54'ü kamu görevlisi 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında Kadıköy Belediyesi'nde görevli personelin de olduğu 54'ü kamu görevlisi 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerinin sabah saatlerinde İstanbul merkezli İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak illerinde eş zamanlı operasyon başlattığı belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre; Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında; "örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla, aralarında Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta personeli ile belediye mühendislerinin de olduğu 54'ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Kadıköy Belediyesi Personelinin de Aralarında Olduğu 224 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy Belediyesi Personelinin de Aralarında Olduğu 224 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı - Son Dakika
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