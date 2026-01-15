İstanbul Sağlık Müdürü, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
İstanbul Sağlık Müdürü, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

15.01.2026 15:45
Doç. Dr. Güner, 2025 Yılı Fotoğraf Oylaması'nda önemli kareleri seçti ve AA'nın rolünü vurguladı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Güner, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinlilerin topraklarına döndüğünü anlatan fotoğrafını seçen Güner, "Portre"de Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karesine oy verdi.

"Haber"de Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" fotoğrafını tercih eden Güner, "Spor"da Evrim Aydın'ın "Aduken!", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Murat Şengül'ün "Ateş Kasırgası", "Günlük Hayat"ta ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" fotoğrafını oyladı.

Güner, AA'nın dünyanın dört bir yanında görev yapan tüm emekçilerini tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışları dolayısıyla kutladı.

AA'nın hem Türkiye'de yaşanan gelişmeleri hem de küresel ölçekteki olayları kamuoyuna ulaştırmadaki rolünün büyük takdiri hak ettiğini, dünyanın farklı noktalarında yaşanan gelişmeleri tarafsız biçimde aktardığını vurgulayan Güner, "Memleketimizde yaşanan güzelliklerin tüm dünyayla paylaşılmasında Anadolu Ajansının verdiği emek çok kıymetli." dedi.

Güner, 2025 yılının yürekleri burkan olaylarla geçtiğini, Gazze'de yaşananların bu acıların başında geldiğini ifade etti.

Bu yıla ilişkin umutlarını dile getiren Güner, "Rabb'imden, Gazze ve dünyada zulüm altında yaşayan tüm mazlumların feraha kavuştuğu bir yıl olmasını niyaz ediyoruz. İnşallah el ele vererek, tüm ümmet için mücadele etmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar sürecek.

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

