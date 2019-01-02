Son Dakika Haberleri: İstanbul Saint-Joseph Lisesi'nden ABD'de Büyük Başarı

İstanbul Saint-Joseph Lisesi'nden ABD'de Büyük Başarı

31 dakika önce

Saint-Joseph Lisesi öğrencileri, Amerika Birleşik Devletleri'nde sentetik biyoloji alanında düzenlenen IGEM Yarışması'nda bronz madalyaya layık görüldü.

İstanbul Saint-Joseph Lisesi'nden ABD'de Büyük Başarı, System.String[]

Uludağ İçecek'in sponsorluğunda, Acıbadem Üniversitesi'nin desteğiyle dünyanın en prestijli yarışmalarından birinde 342 takım ile mücadele eden Saint-Joseph Lisesi öğrencileri, RAFI (Revolutionary Approach Fish Infection) projesi ile büyük ilgi çekti.

İstanbul Saint-Joseph Lisesi, dünya çapındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi ve öğrencileriyle Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) sentetik biyoloji alanında düzenlenen IGEM (International Genetically Engineered Machine) Yarışması'nda 342 takım ile yarışarak bronz madalyayı almaya hak kazandı.

Uludağ İçecek'in sponsorluğunda, Acıbadem Üniversitesi'nin desteği ile bir yıl boyunca yarışmaya hazırlanan öğrenciler, balıklardaki enfeksiyonların tedavisinde fajlardan yararlanarak antibiyotik kullanımını azaltmayı amaçlayan RAFI (Revolutionary Approach Fish Infection) projeleriyle bu dereceye layık görüldü.

Türkiye'den katılan iki liseden biri oldu

2003 yılında MIT (Massachussets Institute of Technology) bünyesinde başlatılan, ardından uluslararası bir boyuta taşınarak her yıl düzenlenen IGEM Yarışması'nda Saint-Joseph Lisesi öğrencileri, Çin'den Almanya'ya, İsveç'ten Hindistan'a kadar birçok takımla mücadele etti.

Ağırlıklı olarak üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen bu yarışmada, Saint-Joseph Lisesi, Türkiye'den katılım gösteren iki liseden; toplamda ise dört eğitim kurumundan biri oldu.

2019 yılında hedef daha büyük

Genetik, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji, bilgi işlem, kimya gibi birçok disiplini bir araya getiren IGEM Yarışması'na bu yıl sekiz öğrenciden oluşan bir ekiple katılan Saint-Joseph Lisesi, biyosentetik alanındaki çalışmalarını bir üst noktaya taşıyarak 2019 yılında daha büyük bir başarı elde etmeyi planlıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:15 Kaynak: Bültenler

Uludağ, Acıbadem Üniversitesi, İstanbul, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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