"Istanbul Sound Flight" konserleri Ocak sonunda başlıyor

Türkiye'nin starları Night Flight Symphony Orchestra'sı ile bir araya geliyor.



"Events Across Turkey"nin her sene 29 Ekim'de gerçekleştirdiği artık imza projesi haline gelen An Epic Symphony konserleri bu sene önemli sanatçılarıyla bir seri olarak izleyiciyle buluşuyor. Konserler 31 Ocak 2020' Hayko Cepkin ile başlıyor.



Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek konserler serisinde müzikseverler Türkiye'nin önde gelen sanatçılarının eserlerini senfoni orkestrası ve koro eşliğinde dinleme şansı bulacaklar.



31 Ocak gecesi gerçekleşecek serinin ilk konseri olan An Epic Symphony Hayko Cepkin konseri Tuluğ Tırpan yönetimindeki 60 kişilik Night Flight Symphony Orchestra'sı ve Bahçeşehir University The Sound Of Civilization Choir eşliğinde dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak. - İSTANBUL