İSKİ'den Atık Su Hattına Düşerek Hayatını Kaybeden Yurttaşa İlişkin Açıklama: "İdaremizin Herhangi Bir Kusur ve İhmali Bulunmamaktadır" - Son Dakika
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İSKİ'den Atık Su Hattına Düşerek Hayatını Kaybeden Yurttaşa İlişkin Açıklama: "İdaremizin Herhangi Bir Kusur ve İhmali Bulunmamaktadır"

29.09.2022 16:40
İSKİ'den Atık Su Hattına Düşerek Hayatını Kaybeden Yurttaşa İlişkin Açıklama: "İdaremizin Herhangi Bir Kusur ve İhmali Bulunmamaktadır"

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü, Yenibosna'da bir yurttaşın dere ıslahı ve atık su kolektör çalışma sahasında açık bırakılan baca kapağından düşerek hayatını kaybettiği iddialarına ilişkin “Yaşanan elim olayda idaremizin herhangi bir kusur ve ihmali bulunmamaktadır” açıklamasını yaptı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü, Yenibosna'da bir yurttaşın dere ıslahı ve atık su kolektör çalışma sahasında açık bırakılan baca kapağından düşerek hayatını kaybettiği iddialarına ilişkin "Yaşanan elim olayda idaremizin herhangi bir kusur ve ihmali bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

İSKİ, bir yurttaşın Yenibosna'da devam eden altyapı çalışmalarının inşaat sahasında baca kapağının açık bırakılması sebebiyle yapımı devam eden atık su hattına düşerek yaşamını yitirdiği iddialarına ilişkin bugün yazılı açıklama yaptı. İSKİ'nin açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Bugün bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında bir vatandaşımızın İdaremizce gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının inşaat sahasında baca kapağının açık bırakılması sebebiyle yapımı devam eden atıksu hattına düştüğü ve burada hayatını kaybettiği iddialarına yer verilmiştir. Bahse konu çalışma sahası, yerleşim yerleri içinde olmayıp, çevresi de çalışma başlamadan önce hem yaya hem de araç trafiğine İdaremizce kapatılmıştır. Ayrıca yüklenici firma da sözleşmesi gereği iş sağlığı ve güvenliği kontrollerini periyodik olarak gerçekleştirmektedir. Yaşanan elim olayda idaremizin herhangi bir kusur ve ihmali bulunmamaktadır."

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Kaynak: ANKA

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Yenibosna, İSKİ, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSKİ'den Atık Su Hattına Düşerek Hayatını Kaybeden Yurttaşa İlişkin Açıklama: 'İdaremizin Herhangi Bir Kusur ve İhmali Bulunmamaktadır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSKİ'den Atık Su Hattına Düşerek Hayatını Kaybeden Yurttaşa İlişkin Açıklama: "İdaremizin Herhangi Bir Kusur ve İhmali Bulunmamaktadır" - Son Dakika
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