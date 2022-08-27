Türkiye'deki Azerbaycan Türkleri Laçın kentinin Azerbaycan'a iadesini sevinçle karşıladı - Son Dakika
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Türkiye'deki Azerbaycan Türkleri Laçın kentinin Azerbaycan'a iadesini sevinçle karşıladı

27.08.2022 16:08
Türkiye'deki Azerbaycan Türkleri Laçın kentinin Azerbaycan'a iadesini sevinçle karşıladı

İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği üyeleri, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin Azerbaycan'a iadesini sevinçle karşıladı.

İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği üyeleri, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin Azerbaycan'a iadesini sevinçle karşıladı.

İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği (İSTAD) Yönetim Kurulu üyeleri Kadıköy'deki dernek binasında bir araya geldi.

İSTAD Başkanı Sefer Karakoyunlu, burada yaptığı basın açıklamasında, Laçın ve köylerinin, 15 Mayıs 1992'de Ermeni ordusunca işgal edildiğini sonraki yıllarda buralara Suriye ve Lübnan'dan getirilen Ermenilerin yerleştirildiğini hatırlattı.

Azerbaycan'ın bu durumu "savaş suçu" ve "Cenevre Sözleşmeleri'nin İhlali" olarak gördüğünü açıkladığını anımsatan Karakoyunlu, "2. Karabağ Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasından sonra 10 Kasım 2020'de yapılan sulh anlaşması sonucu, haksız yere işgal altında tutulan Laçın ve köyleri, 25 Ağustos 2022 tarihinde azat olmuştur. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ileri taarruzu ile işgal altında tutulan Azerbaycan'ın kadim topraklarının işgalden azat edilmesi Türkiye'de olduğu gibi bütün dünyada yankı uyandırmış, Türk dünyasını sevince boğmuştur." dedi.

Türkiye'de yaşayan Azerbaycan Türkleri olarak Aliyev başta olmak üzere kahraman Azerbaycan Ordusu'nu ve Azerbaycan halkını tebrik ettiklerini belirten Karakoyunlu şunları kaydetti:

"Temennimiz budur ki; Azerbaycan'ın işgal altında bulunan diğer topraklarının da bir an önce azat olması ve bölgeye barış ve istikrarın gelmesidir. Bölgede kalıcı barışın ve istikrarın sağlanması için acilen Zengezur Koridoru projesinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu vesileyle vatanın bağımsızlığı ve bekası uğruna şehit olan tüm soydaşlarımızı rahmetle ve şükranla anıyor, gazilerimizde acil şifalar diliyoruz."

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Kaynak: AA

Azerbaycan, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'deki Azerbaycan Türkleri Laçın kentinin Azerbaycan'a iadesini sevinçle karşıladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'deki Azerbaycan Türkleri Laçın kentinin Azerbaycan'a iadesini sevinçle karşıladı - Son Dakika
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