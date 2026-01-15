İstanbul'un Son Beyzadeleri TDT'de - Son Dakika
Kültür Sanat

İstanbul'un Son Beyzadeleri TDT'de

15.01.2026 10:24
Trabzon Devlet Tiyatrosu, "İstanbul'un Son Beyzadeleri" oyununu sahnelemeye devam ediyor.

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), " İstanbul'un Son Beyzadeleri" adlı oyunu sahnelemeye devam edecek.

Uğur Saatçi'nin yazdığı, Murat Çidamlı'nın yönettiği "İstanbul'un Son Beyzadeleri"nde, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş döneminde işgal altındaki İstanbul'un sosyal hayatı, değişen ve yozlaşan değerleri ile toplumsal sınıfların çözülüşü hiciv yoluyla ele alınıyor.

Gürkan Erarslan, Muhammet Aymaz, Elif Kaplan, Pelin Beğendi, Burhan Durulcan Yaman, Göknur Paslı, Semiha Özcelep, Yunus Emre Cis, Beril Gülten Aktürk, Deha Beşyıldız, Furkan Akbulut, Kayahan Nihat Kırandi ve Aybüke Tuğba Yılmaz Kurt'un rol aldığı oyunun dekorunu Selim Cinisli, kostümlerini ise Ebru Gündüzlü tasarladı.

İki perdelik oyun, bu akşam ve yarın saat 20.00'de, 17 Ocak'ta ise 15.00 ve 20.00'de Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunca yarın "Muhacirlik", 17 Ocak'ta "Pinokyo", 18 Ocak'ta ise "Orman Postacısı" Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Aynı salonda bugün Karadeniz İncelemeleri 2 karikatür sergisinin açılışı gerçekleştirilecek. 19- 21 Ocak'ta Türk Halk Müziği konserleri organize edilecek. Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümünce Dokuma Tablo Sergisi'nin açılışı da 21 Ocak'ta yapılacak.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, İstanbul, Etkinlik, Kültür, Sanat, Son Dakika

İstanbul'un Son Beyzadeleri TDT'de

İstanbul'un Son Beyzadeleri TDT'de
