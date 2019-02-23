Son Dakika Haberleri: İstanbul'un Tepeleri Beyaza Büründü

İstanbul'un Tepeleri Beyaza Büründü

1 saat önce

İstanbul'un yüksek kesimleri, sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı ile beyaza büründü.

İstanbul'un Tepeleri Beyaza Büründü, System.String[]
İstanbul'un yüksek kesimleri, sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı ile beyaza büründü. Kar kalınlığının Aydos Tepesi'nde 5 santimetreye ulaştığı görüldü.

İstanbul'da yüksek kesimlerde bugün sabah saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışıyla beraber, İstanbul'un yüksek kesimleri beyaza büründü. Aydos Tepesi'nde de etkili olan karın kalınlığının 5 santimetreye kadar ulaştığı da görüldü.

Aydos Tepesi'nde gözetleme kulesinde kalan bir vatandaş, "İstanbul'un en yüksek yerinde Aydos'tayız. Buraya 5 kez kar yağdı bu sene. Aşağı yağmıyor ama buraya sürekli yağıyor. Burası insanlardan uzak temiz hava bol" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:16 Kaynak: İHA

Aydos Tepesi, Sabah, Kar, İstanbul, Güncel
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