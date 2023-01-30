İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı Kartal, Pendik, Sultanbeyli ve Sancaktepe sınırları içinde kalan Aydos Ormanı'nın yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi. Yağışla çevredeki evlerin çatıları ve arabaların üstü karla kaplandı. Ayrıca, Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde kalan Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz'da da karla karışık yağmur ile zaman zaman kar yağışı görülmeye başlandı. Öte yandan kar yağışı Çamlıca Tepesi'nde güzel manzaralar oluştururken, yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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