İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı - Son Dakika
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İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

30.01.2023 09:57

İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Kar yağışı Kartal, Pendik, Sultanbeyli ve Sancaktepe sınırları içinde kalan Aydos Ormanı'nın yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi.

Yağışla çevredeki evlerin çatıları ve arabaların üstü karla kaplandı.

Ayrıca, Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde kalan Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz'da da karla karışık yağmur ile zaman zaman kar yağışı görülmeye başlandı.

Öte yandan kar yağışı Çamlıca Tepesi'nde güzel manzaralar oluştururken, yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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Aydos Ormanı, İstanbul, Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı - Son Dakika
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