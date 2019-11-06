İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yıl Açılış Töreni

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Üniversitelerimizin, öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin başarılarıyla daha çok gurur duymak istiyoruz. Tüm öğrenci ve akademik camiamıza, başarıyı ortaya çıkaracak, olmazsa olmaz özgürlük ortamlarını sağlamak hepimizin görevidir." dedi.

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni, akademisyenlerin ve öğrencilerin de katılımıyla Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Yerlikaya, İstanbul Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın "aynı ulu çınarın dalı" olduğunu dile getirerek, "İkisinin de kuruluş tarihi 1453'tür. İkisinin temelini de çağ açıp çağ kapatan, Fatih Sultan Mehmet Han atmıştır. Böyle bir üniversitenin rektörü, hocası, öğrencisi olmak, iftihar vesilesidir." diye konuştu.

Üniversitenin, "bilim ve sanatın yuvası", "gönlün ve zihnin, duygunun ve düşüncenin, aklın ve ruhun birlikte işlediği bir evren" olduğunu belirten Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Üniversiteler, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmamızda, istikbale emin adımlarla ilerlememizde, bir kutup yıldızı, yol gösterici rehberdir. Türkiye'ye, demokrasi, özgürlük, insan hakları, edebiyat, mukaddesat, tarih ve gerçek; keşif, icat, teknoloji, bilim ve inovasyon üniversitelerimizden, büyük İstanbul okulundan, yayılmaktadır, yayılmaya devam edecektir. Tüm bu hususlarda daha çok iş birliği yapmalı, kamu ile akademinin ortak aklını toplumsal faydaya dönüştürmek için daha fazla efor sarf etmeliyiz ki şehirlerin sultanı İstanbul'umuzda sizlerin destek ve ilgisini bekleyen pek çok konu var."

Yerlikaya, İstanbul'un mimarisine, estetiğine, yeşiline, mavisine, sağlığına, ekonomisine, ticaretine, turizmine, huzur ve refahına katkı sağlayacak projeler üretmek gerektiğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Üniversitelerimizin, öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin başarılarıyla daha çok gurur duymak istiyoruz. Tüm öğrenci ve akademik camiamıza, başarıyı ortaya çıkaracak olmazsa olmaz özgürlük ortamlarını sağlamak hepimizin görevidir. Bunu sağlar, hiyerarşinin önüne başarıyı, bürokrasinin önüne yaşam enerjisini, unvanın önüne çok çalışmayı koyabilirsek, bilim bizi birbirimize daha çok yakınlaştırır, sanat bizi daha çok birleştirirse ilk 100'de neden bizim de üniversitelerimiz olmasın?"

"Genel doluluk oranı yüzde 99"

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, üniversitenin 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre genel doluluk oranının yüzde 99 olduğunu kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Doluluk oranları fakültelerimizde yüzde 96, meslek yüksekokulları düzeyinde yüzde 100'dür. YKS yerleştirme sıralamasına göre ilk 10'dan üniversitemizi tercih eden öğrenci sayısı 2 olurken, bu sayı ilk 200'de 36'ya, ilk binde ise 140'a yükselmektedir. İlk binde yer alan öğrencilerin büyük çoğunluğu, Cerrahpaşa Tıp Fakültemizin Türkçe ve İngilizce programlarını tercih ederken, 1 öğrencimiz ise sosyal alandaki tek fakültemiz olan Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesini tercih etmiştir.

Bu yıl lisans ve ön lisans düzeyinde 9 bin 219 yeni öğrenci İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da eğitime başlamıştır. Lisansüstü düzeyde ise geçen yıla göre yüzde 13'lük artışla öğrenci sayımız 5 bin 867'ye yükselmiştir. Üniversitemizin lisansüstü öğrencileri de dahil toplam öğrenci sayımız yaklaşık 38 bin olmuştur."

Üniversite sanayi iş birliklerinin çoğaltılması ve efektif bir hale gelmesi için çalışmalar yürütüldüğüne değinen Aydın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Zeynep Banu Güngör ve Prof. Dr. Özlem Balcı Ekmekçi'nin geliştirdiği, bebeklerin enfeksiyona bağlı rahatsızlıklarının teşhis edilmesini sağlayacak olan akıllı bebek bezinin patentlenerek ticari bir işletmeye üretim hakkı verildiğini, Veteriner Fakültesi bünyesindeki tesislerde üretilen süt ve süt ürünlerinin satışının vatandaşlara açıldığını anlattı.

Aydın, Nanoteknoloji ve Bioteknoloji Enstitüsü ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Veteriner Fakültesinin disiplinler arası çalışmalarını yürütebilmesi için Hayvan Deneyleri Etik Kurulu kurulduğunu dile getirerek, hayvan deneylerinin gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak Hayvan Deneyleri Laboratuvarının, Büyükçekmece Yerleşkesi'nde kurulması çalışmalarının başladığını belirtti.

Türkiye'de modern tıp eğitiminin başlangıç tarihi olan 1827'nin Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin kuruluş tarihi olarak belirlendiğini hatırlatan Aydın, "Cerrahpaşa Yerleşkesi bahçesine 17 yeni çelik konstrüksiyon bina inşa edilmiştir. Mevcut fakülte binalarının bir kısmı bu yeni binalara aktarılarak Yeni Cerrahpaşa projesi için yer açılmaya devam etmektedir. Üst Cerrahpaşa'da TOKİ tarafından yeni projenin ilk etabı başlamıştır. Yeni Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tamamlandığında hak ettiği modern binalarına kavuşacaktır." diye konuştu.

"İç ve dış kaynaklı projelerin bütçesi 100 milyon lira sınırına yaklaştı"

Prof. Dr. Nuri Aydın, üniversitenin akademisyenlerinin çalışmalarını finanse etmek üzere Bilimsel Araştırma Projeleri'ne yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, "Son 10 yılda 25 adet SCI/SSCI kapsamında akademik yayın yapan araştırmacılara verilmekte olan 75 bin lira destek, yılbaşı itibarıyla 200 bin lira düzeyine çıkartılacaktır. Verilen destek bütçesi kapsamında bursiyer çalıştırılmasına ilişkin düzenlemeler tamamlanmıştır." dedi.

İstanbul Valiliği ile Sıfır Atık Projesi kapsamında protokol imzalandığına değinen Aydın, gerçekleştirilen tüm faaliyetler sonucunda üniversite bünyesinde 25 ton atığın geri kazanıldığını kaydetti.

Aydın, üniversite akademisyenlerinin akademik faaliyetleri sonucunda aldıkları ödülleri sıralayarak, üniversitede yürütülen iç ve dış kaynaklı projelerin bütçesinin 100 milyon lira sınırına yaklaştığını, 2019'da başvuru süreci başlatılan patent sayısının 44 olduğunu ve 27 patentin tescillendiğini aktardı.

Prof. Dr. Nuri Aydın, öğrencilere şöyle seslendi:

"Geleceğimizin daha müreffeh ve ülkemizin daha yaşanılır bir ülke olması yolunda, toplumumuzun sizlere ihtiyacı oldukça fazladır. Ülkemizin geleceği olduğunuzun farkındalığı ile Ulu Önder Atatürk'ün 'Memleket için hakiki mefkure ne ise onu görecek, hedefe yürüyeceksin.' sözüyle bahsetmiş olduğu amaç yolunda sağlam adımlarla ilerlemeniz, üniversitemizin ve bizlerin en önemli görevlerinin başında gelmektedir.

Sizler emeğin, malzemenin, enerjinin yoğun olduğu bir dünyanın yanında artık bilginin de yoğun olduğu bir dünyada yaşıyorsunuz. Dünya vatandaşı olmanın bilinci ile bilgiye sahip olmanın önemini, bilginin yaptığımız işlerin verimliliğine katkısını bilerek kendinizi geliştirmelisiniz."