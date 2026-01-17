İstanbul Valisi Atlas Çağlayan'ın Ailesine Taziye Ziyareti - Son Dakika
İstanbul Valisi Atlas Çağlayan'ın Ailesine Taziye Ziyareti

İstanbul Valisi Atlas Çağlayan\'ın Ailesine Taziye Ziyareti
17.01.2026 14:18
Vali Davut Gül, bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ailesine başsağlığı diledi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük ve Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'le birlikte Atlas Çağlayan'ın acılı ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına konuşan Gül, acılı aileye Allah'tan sabır diledi.

Gül, herkesin çok üzgün olduğunu dile getirerek, "Adli süreç başladı, devam ediyor. Bunu yapan kişi tutuklandı. Diğer iş ve işlemler bundan sonraki süreçte titizlikle devam edecek. Aileye ve sevenlerine tekrar başsağlığı diliyorum, Rabbim sabır versin." diye konuştu.

Anne Gülhan Çağlayan'ın ölüm tehdidi mesajları aldığına yönelik iddiaların aktarıldığı Gül, buna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Adli süreç devam ediyor, başsağlığına geldik. Bunun ötesinde konuşacağımız, söyleyeceğimiz her şey ailenin acılarını daha da derinleştirecek. Olayı magazinleştirme niyetimiz yok. Ciddi ve acı bir olay, insanların acısı var. Dolayısıyla 'O, ona bunu dedi. Bu, buna bunu dedi'. Bunların kimseye bir faydası yok. Emniyetimiz ve adliyemiz süreci kararlılıkla devam ettirecek. Suçluların ceza almalarıyla, hak ettikleri cezaya çarptırılmalarıyla ilgili sürecin sonucunu hep birlikte göreceğiz. Bunların dışında çok fazla söyleyeceğimiz bir şey yok."

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından da ziyarete ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Valimiz Davut Gül, Güngören'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden öğrencimiz Atlas Çağlayan'ın ailesini ziyaret etti. Acılı ailemize taziye dileklerini ileten Vali Gül'e ziyaretinde, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük ve Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir eşlik etti." ifadeleri kullanıldı.

Olay

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Kavgada E.Ç, sustalı diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Atlas Çağlayan'ın Ailesine Taziye Ziyareti - Son Dakika

