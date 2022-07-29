Zeytinburnu'nda yan yatan otomobilde sıkışan sürücüyü arkadaşları kurtardı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda yan yatan otomobilde sıkışan sürücüyü arkadaşları kurtardı

29.07.2022 12:49
Zeytinburnu'nda yan yatan otomobilde sıkışan sürücüyü arkadaşları kurtardı

İstanbul Zeytinburnu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki hafif ticari araca çarptıktan sonra yan yattı.

İstanbul Zeytinburnu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki hafif ticari araca çarptıktan sonra yan yattı. Otomobilin içinde sıkışan sürücüyü arkadaşları ve olay yerine gelen polis ekipleri kurtardı.

Kaza, dün gece Çırpıcı Mahallesi Prof. Dr. Aziz Ergin Caddesi'nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, içerisinde 6 kişinin bulunduğu otomobilin sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, park halindeki bir hafif ticari araca çarparak yan yattı. Sürücü otomobilin içinde sıkışırken arkadaşları arabadan inerek onu kurtarmaya çalıştı.

Otomobili iterek düzelttiler

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ve otomobilden çıkan kişiler, yan yatan aracı iterek düz bir hale getirdi. Otomobil, dört tekerleğin üstüne düşerken park halindeki hafif ticari araca yeniden zarar verdi. Otomobilin içinde sıkışan sürücü arkadaşlarının yardımıyla araçtan çıkartıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili çalışma başlattı.

Sürücünün kurtarıldı anlar kamerada

Otomobilin içinde sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, 5 kişi otomobili iterken polis ekiplerinin yardıma geldiği görülüyor. Dört tekerleğinin üstüne düşen otomobil, park halindeki araca zarar veriyor. Sürücü arkadaşları tarafından araçtan çıkartılıyor.

"Arabanın arkasına vuruyor ve takla atıyor"

Yaşananları anlatan cadde esnafı Bülent Kara, "Duyduğumuz kadarıyla saat 02.00 sıralarında kaza oluyor. 6 kişi alkollülermiş. Kontrolü kaybedince arabanın arkasına vuruyor ve takla atıyor. Komşulardan biri görüp, bağırıyor. Komşular yetişiyor. Araba devrilince diğer arabalara zarar veriyor. Şoförün ayağı arabanın altında kalmış. O yüzden bağırıyormuş. Güvenlik geliyor, yardımcı oluyorlar kaldırıyorlar. 2 kişi yaralanmış" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'nda yan yatan otomobilde sıkışan sürücüyü arkadaşları kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda yan yatan otomobilde sıkışan sürücüyü arkadaşları kurtardı - Son Dakika
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