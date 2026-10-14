İstanbul'da onlarca araç sular altında kaldı! İşte o görüntüler - Son Dakika
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İstanbul'da onlarca araç sular altında kaldı! İşte o görüntüler

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İstanbul'da akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış, Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde korku dolu anlara neden oldu. Sel sularına kapılan onlarca araç neredeyse tamamen suya gömülürken bir İETT otobüsü de akıntıya kapılarak sürüklendi. Otobüste ve diğer araçlarda mahsur kalan vatandaşlar, kurtulabilmek için araçların üzerine çıktı. Bölgede yaşanan dehşet anları cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın en ağır sonuçlarından biri Sarıyer'de yaşandı. Ayazağa Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında yükselen sel suları, yolları adeta göle çevirdi. Trafikteki çok sayıda araç su altında kalırken bazı vatandaşlar bulundukları yerden çıkamadı.

ONLARCA ARAÇ NEREDEYSE TAMAMEN SUYA GÖMÜLDÜ

Yağışın ardından yollarda biriken suyun seviyesi hızla yükseldi. Ayazağa'da onlarca otomobil sular altında kalırken bazı araçların yalnızca üst bölümleri görülebildi.

Çevrede bulunan vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler, su baskınının ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.

İstanbul'da onlarca araç sular altında kaldı! İşte o görüntüler

İETT OTOBÜSÜ SEL SULARINDA SÜRÜKLENDİ

Bölgede seyir halinde bulunan bir İETT otobüsü de sel sularının etkisiyle sürüklendi. Otobüste mahsur kalan yolcular, yükselen sudan kurtulmak için kendi imkânlarıyla çıkmaya çalıştı.

ARAÇLARIN ÇATISINA ÇIKTILAR

Selin ortasında kalan bazı vatandaşlar, otobüsün ve otomobillerin üzerine çıkarak yardım bekledi.

Yolların tamamen suyla kaplandığı ve araçların akıntıya kapıldığı anlar, çevredekiler tarafından saniye saniye görüntülendi.

İstanbul'da onlarca araç sular altında kaldı! İşte o görüntüler
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    Yorumlar (5)

  • Johny Guitar Johny Guitar:
    eko başkan 1 0 Yanıtla
  • H.Yakar H.Yakar:
    alt yapı sıfır 1 0 Yanıtla
  • Mustafa Akan Mustafa Akan:
    YönetemiyorlaR 0 0 Yanıtla
  • Süleyman Süleyman:
    videoda sesi iyi dinleyin argo var bunu paylaşmadan bir dinler insan 0 0 Yanıtla
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