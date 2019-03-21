Son Dakika Haberleri: İstanbulspor'da Teknik Direktörlüğe Fırat Gül Getirildi

İstanbulspor'da Teknik Direktörlüğe Fırat Gül Getirildi

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da teknik direktörlüğe Fırat Gül getirildi.

İstanbulspor'da Teknik Direktörlüğe Fırat Gül Getirildi, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da teknik direktörlüğe Fırat Gül getirildi.

İstanbulspor Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-siyahlı takımda 2015-2018 yılları arasında yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Fırat Gül'ün teknik direktörlüğe getirildiği bildirildi.

İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşmayla yollar ayrılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:00 Kaynak: AA

Fırat, İstanbulspor, Spor
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