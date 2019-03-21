İstanbulspor'da Teknik Direktörlüğe Fırat Gül Getirildi
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da teknik direktörlüğe Fırat Gül getirildi.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor
'da teknik direktörlüğe Fırat
Gül getirildi.
İstanbulspor Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-siyahlı takımda 2015-2018 yılları arasında yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Fırat Gül'ün teknik direktörlüğe getirildiği bildirildi.
İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke
ile karşılıklı anlaşmayla yollar ayrılmıştı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:00 Kaynak: AA
PFDK'dan Sergen Yalçın'a 2 Maç Ceza
Süper Lig'in En Değerlileri Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür
Mike Trout, 12 Yıllık Sözleşme Karşılığı 432 Milyon Dolar Kazanacak
Mourinho: Gelen 3-4 Teklifi Reddettim