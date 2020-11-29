İstasyon Mahallesi'nde 5 ücretsiz otopark hizmete girdi - Son Dakika

Kartepe Belediyesi tarafından İstasyon Mahallesi'nde araç yoğunluğunun sebep olduğu trafik yoğunluğunun azalması için 5 noktada yapılan otoparklar hizmete açıldı.

Kartepe İstasyon Mahallesi'nde ki trafik yoğunluğu ve buna bağlı yaşanan otopark sorununa çözüm için Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın talimatıyla 5 noktada yapımına başlanan otoparklar tamamlanarak ücretsiz olarak hizmete girdi. Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından İstasyon Mahallesinin Hürriyet Caddesi, Öyküm Sokak, Hüsnüefe Caddesi, Mithatpaşa Caddesi ve Adem Yavuz Sokak da toplamda 220 araçlık otoparklar çalışmaların tamamlanması sonrasında Kartepeliler'in hizmetine sunuldu. İstasyon Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde 2 bin metre kare otopark için 250 metre küp beton, 6 ton çesan demir, 300 ton stabilize malzeme kullanıldı. Öyküm Sokak, Hüsnüefe Caddesi, Mithatpaşa Caddesi ve Adem Yavuz Sokak da 2 bin 500 ton mekanik malzeme kullanılarak, toplam 5 bin metre kare otopark alanlarında 220 araç park edebilecek.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "İstasyon Mahallemiz yaya ve araç yoğunluğu bakımından oldukça hareketli bir mahallemizdir. Esnaflarımız ve hemşehrilerimizin istek ve talepleri sonrasında beş noktada otopark çalışmalarımızı tamamladık. Gerekli bölgelerde hemşehrilerimize ait parsellerde muvafakatname alarak 5 farklı noktada yapımını tamamlandığımız toplamda 220 araçlık otoparklarımızın tamamını ücretsiz olarak hizmete açtık. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - KOCAELİ