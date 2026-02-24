İşte uyruklarına göre yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İşte uyruklarına göre yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı

İşte uyruklarına göre yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı
24.02.2026 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK verilerine göre; 2025 yılında Türkiye genelinde 5 bin 347 yabancı damat evlilik yaptı ve bu rakam toplam damatların yüzde 1'ini oluşturdu. Yabancı damatlar arasında yüzde 20,9 ile Suriyeliler ilk sırada yer alırken, Alman ve Afgan damatlar onları takip etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Evlenme ve Boşanma İstatistikleri'ni yayımladı. Buna göre 2024'te 569 bin 983 olan evlenen çift sayısı, 2025'te 552 bin 237'ye düştü. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı ise 2025 yılında binde 6,43 olarak gerçekleşti.

YABANCI GELİNLERİN ORANI YÜZDE 5,2

Toplam evlilikler içinde yabancılarla yapılan evlilikler de dikkat çekti. 2025 yılında yabancı damat sayısı 5 bin 347 olurken, bu rakam toplam damatların yüzde 1'ini oluşturdu. Yabancı gelin sayısı ise 28 bin 646'ya ulaştı ve toplam gelinlerin yüzde 5,2'si yabancı uyruklu oldu.

SURİYELİLER İLK SIRADA

Uyruklara göre dağılım incelendiğinde, yabancı damatlar arasında yüzde 20,9 ile Suriyeliler ilk sırada yer aldı. Suriyelileri yüzde 18,8 ile Alman ve yüzde 5 ile Afgan damatlar takip etti. Yabancı gelinler arasında da yüzde 13,8 ile Suriyeliler ilk sırada yer aldı. Özbek gelinler yüzde 13,7 ile ikinci, Faslı gelinler ise yüzde 9,6 ile üçüncü sırada bulundu. Veriler, 2025 yılında evlilik sayısında düşüş yaşanırken yabancı gelin oranının yabancı damat oranına göre daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

BOŞANMA OLAYLARINDAN 191 BİN 371 ÇOCUK ETKİLENDİ

Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2025 yılında 193 bin 793 çift boşanırken 191 bin 371 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu, çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Çocukların velayetinin 2025 yılında yüzde 74,6'sı anneye, yüzde 25,4'ü babaya verildi.

Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İşte uyruklarına göre yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Deniz Memis Deniz Memis:
    başka ülke olsa şaşardım Suriye afgan 2 1 Yanıtla
  • mert çelik mert çelik:
    Hani önemli olan islevdi 0 0 Yanıtla
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    bohçalıya sor onu 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı
ABD’nin dev uçak gemisi Türkiye’nin yanı başında ABD'nin dev uçak gemisi Türkiye'nin yanı başında
Maliki’den Trump’a rest: Adaylıktan çekilmeyeceğim Maliki'den Trump'a rest: Adaylıktan çekilmeyeceğim
Kan donduran olay Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi Kan donduran olay! Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi
Samsunspor’dan gönderilen Thomas Reis’i Bundesliga şampiyonu istiyor Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'i Bundesliga şampiyonu istiyor
Erdoğan’dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir Erdoğan'dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir

14:47
Usta oyuncu Ali Tutal’a büyük vefasızlık
Usta oyuncu Ali Tutal'a büyük vefasızlık
14:35
Fenerbahçe’de 4 futbolcudan kötü haber Sakatlık durumları belli oldu
Fenerbahçe'de 4 futbolcudan kötü haber! Sakatlık durumları belli oldu
14:13
2 ülke anlaştı Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
13:52
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı üzecek
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
13:13
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı Hem de sonunu getiren isimle
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
13:09
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 15:24:37. #7.11#
SON DAKİKA: İşte uyruklarına göre yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.