İşte uyruklarına göre yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Evlenme ve Boşanma İstatistikleri'ni yayımladı. Buna göre 2024'te 569 bin 983 olan evlenen çift sayısı, 2025'te 552 bin 237'ye düştü. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı ise 2025 yılında binde 6,43 olarak gerçekleşti.

YABANCI GELİNLERİN ORANI YÜZDE 5,2

Toplam evlilikler içinde yabancılarla yapılan evlilikler de dikkat çekti. 2025 yılında yabancı damat sayısı 5 bin 347 olurken, bu rakam toplam damatların yüzde 1'ini oluşturdu. Yabancı gelin sayısı ise 28 bin 646'ya ulaştı ve toplam gelinlerin yüzde 5,2'si yabancı uyruklu oldu.

SURİYELİLER İLK SIRADA

Uyruklara göre dağılım incelendiğinde, yabancı damatlar arasında yüzde 20,9 ile Suriyeliler ilk sırada yer aldı. Suriyelileri yüzde 18,8 ile Alman ve yüzde 5 ile Afgan damatlar takip etti. Yabancı gelinler arasında da yüzde 13,8 ile Suriyeliler ilk sırada yer aldı. Özbek gelinler yüzde 13,7 ile ikinci, Faslı gelinler ise yüzde 9,6 ile üçüncü sırada bulundu. Veriler, 2025 yılında evlilik sayısında düşüş yaşanırken yabancı gelin oranının yabancı damat oranına göre daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

BOŞANMA OLAYLARINDAN 191 BİN 371 ÇOCUK ETKİLENDİ

Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2025 yılında 193 bin 793 çift boşanırken 191 bin 371 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu, çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Çocukların velayetinin 2025 yılında yüzde 74,6'sı anneye, yüzde 25,4'ü babaya verildi.