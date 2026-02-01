İstinat Duvarı Araçların Üstüne Düştü

HATAY'ın Payas ilçesinde park halindeki araçların üstüne istinat duvarının çöktüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçedeki Karacami Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki istinat duvarı, bilinmeyen nedenle park halindeki 6 aracın üzerine devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçlarda hasar oluşurken, duvarın çökme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
