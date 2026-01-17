İsveç'ten ABD'ye Gümrük Vergisi Tepkisi

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ABD'nin İsveç'in de içinde olduğu 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulayacağına yönelik kararına, "Şantaja boyun eğmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kristersson, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin yeni gümrük vergisi kararına ilişkin geri adım atmayacaklarını kaydederken, şu ifadeleri kullandı:

"Şantaja boyun eğmeyeceğiz. Danimarka ve Grönland'ı ilgilendiren konularda sadece Danimarka ve Grönland karar verir. Ben her zaman ülkemin ve müttefik komşularımızın arkasında duracağım. Bu, şu an işaret edilenlerden çok daha fazla ülkeyi ilgilendiren bir Avrupa Birliği (AB) meselesidir. İsveç şu anda ortak bir yanıt için diğer AB ülkeleri, Norveç ve Birleşik Krallık ile yoğun görüşmeler yürütüyor."

Avrupa ülkelerine gümrük vergisi

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle: Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

Grönland'a giden söz konusu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat 2026'dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran 2026'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına ilişkin bir anlaşmaya varılana kadar oranın böyle kalacağını bildirmişti.

Trump'ın Grönland tehdidi

Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland Dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka, son dönemde müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısı yapmıştı. Bu kapsamda Avrupa ülkeleri küçük askeri birlikler ve subayları Grönland'a göndereceklerini açıklamıştı.