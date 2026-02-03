İsveç ve Danimarka\'dan Ukrayna\'ya Hava Savunma Sistemleri

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, İsveç ve Danimarka olarak Ukrayna'ya hibe edilmek üzere 2 milyar 600 milyon İsveç kronu (yaklaşık 290 milyon dolar) değerinde "Tridon Mk2" tipi hava savunma sistemi siparişi verdiklerini söyledi.

Jonson, Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen ile İsveç'in Göteborg kentinde bir araya geldi. İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Yeni silah sistemiyle Ukrayna'nın kritik altyapısının insansız hava araçlarına (İHA) karşı daha etkin korunmasının hedeflendiğine işaret eden Jonson, "Tridon, Ukrayna'nın hava savunma ihtiyaçlarını karşılayan modern bir konsepttir." ifadesini kullandı.

Kritik altyapıya kalkan olacak

Rusya'nın kış boyunca hava saldırılarını Ukrayna'nın elektrik ve ısıtma tesisleri gibi kritik altyapı noktalarına yoğunlaştırdığını belirten Jonson, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu tehdide karşı İsveç ve Danimarka, BAE Systems tarafından üretilen Tridon Mk2 tipi hava savunma sistemleri için ortak sipariş verdi. Bu sistem, İHA'ları, seyir füzelerini ve helikopterleri düşürebiliyor. Rusya'nın tüm Ukrayna genelinde yoğunlaştırdığı uzun menzilli saldırıları göz önüne alındığında, bu Ukrayna'nın tam da ihtiyaç duyduğu bir yetenektir."

Danimarka Savunma Bakanı Poulsen de "Rus saldırılarının sivil altyapıyı ve enerji arzını hedef aldığı bu dönemde, Ukrayna'nın özgürlük mücadelesine devam edebilmesi için askeri yardım hayati önem taşıyor." dedi.

Poulsen, Ukrayna'ya yardım amaçlı söz konusu sipariş için Danimarka'nın 500 milyon kron, İsveç'in ise 2 milyar 100 milyon kron olmak üzere toplamda 2 milyar 600 milyon İsveç kronu bütçe ayırdığını belirtti.