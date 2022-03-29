İsviçre'de baharın gelişiyle açan sakuralar sokakları renklendirdi - Son Dakika

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İsviçre'de ilkbaharın başlangıcının simgesi olan sakuraların açmasıyla sokaklarda güzel görüntüler oluştu.

Cenevre'de çok sayıda vatandaş ve turist, yılda bir kez açan sakuraların renkli görüntüsünü izlemek için şehirde bu ağaçlarının bulunduğu noktalarda toplandı.

Kimi şehir sakinleri sakura ağaçlarının önünde fotoğraf çektirirken kimileri de rüzgarlı havada çiçeklerin yere düşüş anını kaydetti.

İsviçre'de martın ortasında çiçek açmaya başlayan sakura ağaçlarının çiçekleri yaklaşık 2 hafta dallarında kalıyor.

Başkent Bern'deki Rosengarten Parkı, Aargau kentindeki Frick Vadisi ve Cenevre'deki Ariana Parkı, İsviçre'de sakura çiçeklerinin en çok göründüğü yerler arasında.