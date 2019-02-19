Son Dakika Haberleri: İsviçre'de Çığ Faciası

İsviçre'de Çığ Faciası

1 saat önce

İsviçre Alpleri'nde bir kayak merkezinde çığ düşmesi sonucu çok sayıda insanın kar altında kaldığı bildirildi.

İsviçre'de Çığ Faciası, System.String[]
CRANS- İsviçre Alpleri'nde bir kayak merkezinde çığ düşmesi sonucu çok sayıda insanın kar altında kaldığı bildirildi.

Valais kantonu polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkenin ünlü kayak merkezi Crans- Montana kentinde yerel saatle 14.15'te Plaine-Morte adlı kayak pistine çığ düştüğü belirtildi.

Açıklamada, çok sayıda insanın çığ altında kaldığı, arama kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaştığı kaydedildi.

Öte yandan İsviçre'de son 1 haftadır baharı andıran sıcak hava Alp Dağları'ndaki karların erimesine yol açmıştı. Ülkede bazı kantonlarda okulların tatil olması nedeniyle, kayak merkezlerine olan ilgi de artmıştı.

Crans-Montana kenti temmuz 2017'de gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı'na da ev sahipliği yapmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:56 Kaynak: AA

Montana, İsviçre, Güncel
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