İsviçre'de Çığ Faciası
1 saat önce
İsviçre Alpleri'nde bir kayak merkezinde çığ düşmesi sonucu çok sayıda insanın kar altında kaldığı bildirildi.
CRANS- İsviçre
Alpleri'nde bir kayak merkezinde çığ düşmesi sonucu çok sayıda insanın kar altında kaldığı bildirildi.
Valais kantonu polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkenin ünlü kayak merkezi Crans- Montana
kentinde yerel saatle 14.15'te Plaine-Morte adlı kayak pistine çığ düştüğü belirtildi.
Açıklamada, çok sayıda insanın çığ altında kaldığı, arama kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaştığı kaydedildi.
Öte yandan İsviçre'de son 1 haftadır baharı andıran sıcak hava Alp Dağları'ndaki karların erimesine yol açmıştı. Ülkede bazı kantonlarda okulların tatil olması nedeniyle, kayak merkezlerine olan ilgi de artmıştı.
Crans-Montana kenti temmuz 2017'de gerçekleştirilen Kıbrıs
Konferansı'na da ev sahipliği yapmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:56 Kaynak: AA
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