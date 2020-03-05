İsviçre'de eski İspanya Kralı Juan Carlos'a "yolsuzluk" suçlaması - Son Dakika
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İsviçre'de eski İspanya Kralı Juan Carlos'a "yolsuzluk" suçlaması

6 saat önce

İsviçre'de, parlamenter monarşiyle yönetilen İspanya'nın, 2014'te tahtı oğlu Felipe'ye bırakan eski Kralı Juan Carlos hakkında "yolsuzluk" iddiasıyla soruşturma açıldı.

İsviçre'de eski İspanya Kralı Juan Carlos'a

İsviçre'de, parlamenter monarşiyle yönetilen İspanya'nın, 2014'te tahtı oğlu Felipe'ye bırakan eski Kralı Juan Carlos hakkında "yolsuzluk" iddiasıyla soruşturma açıldı.

İsviçre savcılığınca başlatıldığı açıklanan soruşturmada, Carlos, 2012'de İspanyol konsorsiyumu tarafından kazanılan Mekke-Medine hızlı tren projesi ihalesinden 100 milyon avro komisyon almakla suçlanıyor.

Carlos'un aldığı komisyonun 65 milyon avrosunu arkadaşı Corinna zu-Sayn- Wittgenstein'a bağışladığı ve bunu Panamalı vakıf aracılığıyla İsviçre bankalarındaki bir hesaba göndererek yaptığı belirtiliyor.

Paranın, İspanya Kralı'nın bir hediyesi olduğu savunuldu

Corinna'nın avukatı Robin Rathmell, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, dönemin İspanya Kralı Juan Carlos tarafından 2012'de müvekkiline para aktarıldığını kabul etse de bunun soruşturmada bahsi geçen konsorsiyumla hiçbir bağlantısı bulunmadığını ifade etti.

Carlos'un hastalığı döneminde Corinna'nın kendisiyle ilgilendiğini belirten avukat Rathmell, "resmi evraklarla da bağış olduğu görülen söz konusu paranın, Corinna ve çocuğuna karşı yakınlık duyan İspanya Kralı'nın hediyesi olduğunu" savundu.

İspanyol basını da İspanya'daki Yolsuzlukla Mücadele Savcılığının iddialarla bağlantılı olarak iki ayrı gizli soruşturma yürüttüğünü yazdı.

82 yaşındaki eski Kral Juan Carlos, 18 Haziran 2014'te tahtını oğlu Felipe'ye bırakmış ve ardından 2 Haziran 2019'da Kraliyet Ailesi içindeki tüm resmi sorumluluklarını sona erdirdiğini duyurmuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:04 Kaynak: AA
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